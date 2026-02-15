自由電子報
杜福明專訪》榮耀等身 奧運銅牌勝投、中職歷史性首勝

2026/02/15 05:30

洛杉磯奧運台南出身的選手合影，前排左三為杜福明。 （杜福明提供）洛杉磯奧運台南出身的選手合影，前排左三為杜福明。 （杜福明提供）

記者羅志朋／專訪

1995年杜福明（左一）與呂文生（右一）、葉福榮（左二）赴日本受訓，與時任大榮鷹監督的王貞治先生（中）合影。（杜福明提供）1995年杜福明（左一）與呂文生（右一）、葉福榮（左二）赴日本受訓，與時任大榮鷹監督的王貞治先生（中）合影。（杜福明提供）

杜福明，1984年洛杉磯奧運銅牌戰、1990年中華職棒歷史性首戰的勝利投手，他的名字在台灣棒球發展歷史，有著不可抹滅的功績，當過職棒球員、教練、球探，也曾在少棒、青棒、大學球隊擔任教練，野球閱歷十分精彩。

1995年杜福明以統一獅選手兼投手教練身分，參加在福岡巨蛋舉行的亞洲太平洋超級棒球賽。（杜福明提供）1995年杜福明以統一獅選手兼投手教練身分，參加在福岡巨蛋舉行的亞洲太平洋超級棒球賽。（杜福明提供）

杜福明高中畢業才改練投手，他透露，南英商工時期守游擊，進台電陣中老捕手去受訓，他是球隊最菜的，就被教練叫去蹲捕，後來投手群被對手打爆，教練又叫他改練投手，就此棄打從投。

1984年洛杉磯奧運台灣隊一路拚到銅牌戰，與南韓打到延長賽14局才以3：0勝出鍍銅，杜福明後援3.2局無失分拿下勝投，他笑說，當時台灣隊只帶5名投手，郭泰源、莊勝雄先發，他和涂鴻欽、劉秋農專門救援，每一場都在牛棚待命，5萬多人湧入道奇球場，從沒見過的大場面，站上投手丘腳都會發抖，能拿到奧運銅牌真的很開心。

杜福明說，那個年代台灣從少棒到成棒實力都超強，難免會被主辦單位「針對」，有一次國際青棒賽在委內瑞拉進行，明明是晚上比賽，主辦單位刻意安排台灣隊早上出發，一座山就逛了4、5小時，然後再去球場練球，晚上比賽就沒力了，奧運也是一樣，一大早就出門，也沒有幹嘛，枯等晚上比賽的到來。

職棒元年統一獅以台電選手為班底組軍，杜福明從台電人轉化成獅隊創隊元老，開幕戰對兄弟象，教練兩個禮拜前就告知他要投先發，杜福明以6.1局失1分優質先發奪勝投在歷史留名，他說，「碰過洛杉磯奧運5萬多名球迷的大場面，職棒開幕戰才1萬多人，不會緊張啦。」

杜福明說，他打職棒已30歲，對於個人成績較無慨念，只知道上場就是全力以赴爭取勝利，職棒是靠成績換取薪資，當時甲組成棒球員心態還未能完全改變，那個年代禮拜四先發，然後禮拜天又先發，或是今天先發、明天救援，「現在可以這樣子嗎？時代不一樣了，以前一台巴士塞30幾名教練、球員，球場又爛，沒有當職棒球員的榮耀感，現在選手真的很幸福。」

棒壇老鳥老實說 當少棒教練最累

當過職棒教練、球探，也曾在學生球隊擔任教練，哪一個工作比較累？杜福明秒答，「當少棒教練最累！」

2009年杜福明曾在前鎮少棒擔任教練4個月，他苦笑，「現在我很敬重少棒教練，真的非常辛苦，青少棒、青棒球員至少有個底，但教少棒球員很累，一講完頭轉過去，人就不見了，或是轉過頭，小朋友就在打架了，他們像一張白紙，要從最基本的東西開始教起，必須很有耐心。」

