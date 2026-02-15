經典賽》台灣隊手感佳 4傑雙安 狂掃12安

萬人擠爆澄清湖內野看台。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕經典賽台灣隊前天首場練習賽以3：2險勝台鋼雄鷹，昨兩隊在澄清湖球場續戰，同樣湧入內野爆滿1萬2000名球迷觀戰，台灣隊全場掃出12安，最終就以6：2贏球拿下2連勝。

鄭浩均昨用29球先發2局讓對方打者6上6下。（記者李惠洲攝）

林家正昨貢獻雙安。 （記者李惠洲攝）

台灣隊進駐高雄國訓中心進行1個月的第一階段集訓結束，今起放4天年假，19日在大巨蛋展開第二階段集訓，預計打3場自辦練習賽，其中2場隊韓職球隊、1場對富邦悍將，26、27日進行兩場台日交流賽，對手分別為軟銀鷹、日本火腿，28日全隊搭機赴日本宮崎備戰經典賽。

這兩場練習賽台灣隊完全沒下達短打、盜壘、打帶跑戰術，讓球員自行發揮找打擊手感，昨團隊敲出12安，陳晨威、張育成、林子偉與林家正都貢獻雙安，台灣隊總教練曾豪駒表示，首戰選手感覺較陌生，昨幾名打者擊球扎實，整體跑壘狀態也不錯，這是第一階段集訓教練團想看到的地方。

曾總不諱言，放4天年假是教練團較擔心的部分，畢竟第二階段集訓將面對更高強度的賽事，不能用調整的方式應對，選手必須武裝好心態，收假後就準備要輸贏，希望他們休假期間安排訓練維持強度。

鄭浩均2局6上6下 飆2K

「美美」鄭浩均昨用29球先發2局讓對方打者6上6下、飆2K，最快球速147公里，經典賽他可望扛先發或擔任長中繼角色，曾總指出，鄭浩均首度登板投球，開局感覺較陌生，進入比賽節奏需要一點時間，第二局投球節奏就回來了，後續還有比賽，希望他把狀態調整到最好。

費仔、龍仔 月底入陣

效力海盜的旅美投手陳柏毓昨賽前投Live BP（實戰投打練習）共35球，最快球速152公里，隨後搭機返美備戰春訓，包含陳柏毓、「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森．龍在內的14名旅外球員，預計月底陸續加入國家隊。

