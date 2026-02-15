TPBL》全本土戰神緊咬 衛冕軍國王險勝

國王喬丹（右）上籃得分。 （記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨天面對全員本土出賽的台北戰神，6人得分達到雙位數，以116：95收下4連勝，今天將續在主場迎戰聯盟排名第2的新竹攻城獅。

一度只差3分 教頭不滿

國王昨上半場打完就取得70：56領先，第三節一度被追到只剩3分差，不過很快回神拉出一波17：0的攻勢奠定勝基，飛米只上場20分鐘就攻下21分、6籃板，喬丹挹注17分、13籃板，林彥廷替補上陣貢獻本土最高17分，另有5助攻。

請繼續往下閱讀...

洪志善賽後對子弟兵表現並不滿意，指出團隊直到被對手追到剩3分差時才覺醒，「全本土的球隊本來就很難打，本土球員在沒有洋將下會放比較開。」

戰神近日深陷傷兵魔咒，陣中4名洋將梅克、基德、弗利沙與威力斯都因身體狀況高掛免戰牌，昨就連本土主力丁聖儒、錢肯尼也無法出賽，只登錄10名球員，黃聰翰5顆三分球拿全隊最高22分，雷蒙恩20分次之，菜鳥謝銘駿14分、4籃板。

戰神苦吞5連敗後，以8勝15敗排在第6名，僅領先爐主高雄海神1.5場勝差，總教練許皓程肯定本土球員在沒有洋將下仍展現競爭力，「希望大家繼續保持這樣的企圖心，年後我們可以全員到齊，展現真正的實力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法