TPBL》挨肘擊回神 國王5連勝封關

國王洋將沃許本（右）強勢灌籃，第3節率隊反撲。 （記者王藝菘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕林書緯、沃許本小年夜捍衛新莊主場，新北國王易籃後瘋狂反勢，終以100：85擊敗來犯的新竹攻城獅，衛冕軍笑納5連勝戰績回升至領先群，足以開心過好年。

國王笑納5連勝，林書緯（左）貢獻12分、15次助攻。（記者王藝菘攝）

下半場逆襲

單節32：10反撲

攻城獅靠著板凳射手朱雲豪三分彈助威，上半場53：44領先，不過當家控衛高國豪第3節切入手肘打中簡祐哲，導致對方鼻子濺血退場，意外激發地主團隊士氣，洋將沃許本在後衛林書緯穿針引線協助下，率隊打出一波15：1猛攻，單節32：10的反撲也奠定勝基。

沃許本揮別幾個月來傷病困擾，貢獻技冠兩軍26分、13籃板，第3節包辦關鍵10分他說：「非常高興重返球場並找回比賽節奏，我正在努力跟上球隊腳步，與隊友們一起拚鬥。特別感謝教練對我的信任，我們之間建立非常良好關係，這讓我更有信心上場奮戰。」林書緯包辦12分、6籃板，外加全場最高15次助攻。

林書緯、沃許本

都繳出雙十成績

反觀攻城獅先發主力失常，以替補前鋒提傑20分、13籃板較佳，朱雲豪16分進帳，由於踢館失利苦吞3連敗，戰績已從第2慘跌至第4。

