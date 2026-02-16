綠葉奪「灌」 強森有備而來

熱火替補前鋒強森每次灌籃完成後，就會即興跳舞，最後也順利成為新科灌籃王。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕少了「拯救灌籃大賽」的三連霸麥克朗共襄盛舉，今年明星週重頭戲隨之失色，熱火替補前鋒強森強壓接連失誤的馬刺新秀布萊恩，成為新任灌籃王，只是他頻頻大秀浮誇舞技，也被球迷笑稱簡直比灌籃還吸睛。

熱火替補前鋒強森成為新科灌籃王。（歐新社）

近年NBA灌籃大賽屢被批評缺乏頂級球星參與，話題性與對抗張力不足，本屆仍由綠葉擔綱主角，4名參賽者為強森、布萊恩、湖人海伊斯與魔術菜鳥理查森，並由前兩人晉級決賽。強森以飛越籃框反扣、滯空單臂大風車，決賽合拿97.4分；布萊恩自拋胯下換手灌籃美技雖獲本屆唯一50滿分，之後接連高難度嘗試失利，倉促360度灌籃收尾僅獲43分，總計93分坐視強森出線。

把握機會秀浮誇舞技

「我要展現彈跳與創意，證明自己屬於這裡。」24歲的強森完成每次灌籃，總會即興秀段舞蹈，這位選秀會落榜的二年生，本季平均每場只打7.6分鐘，繳出3.1分、1.9籃板，直言得把握成名機會：「感謝主耶穌基督，讓我來到這舞台，每個人旅程都不同，只想告訴所有孩子們，勇敢追夢不要設限，任何事都可能發生。」

NBA明星週，台灣時間今天上午6點上演壓軸好戲明星賽登場。

