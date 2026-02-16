自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

綠葉奪「灌」 強森有備而來

2026/02/16 05:30

熱火替補前鋒強森每次灌籃完成後，就會即興跳舞，最後也順利成為新科灌籃王。（法新社）熱火替補前鋒強森每次灌籃完成後，就會即興跳舞，最後也順利成為新科灌籃王。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕少了「拯救灌籃大賽」的三連霸麥克朗共襄盛舉，今年明星週重頭戲隨之失色，熱火替補前鋒強森強壓接連失誤的馬刺新秀布萊恩，成為新任灌籃王，只是他頻頻大秀浮誇舞技，也被球迷笑稱簡直比灌籃還吸睛。

熱火替補前鋒強森成為新科灌籃王。（歐新社）熱火替補前鋒強森成為新科灌籃王。（歐新社）

近年NBA灌籃大賽屢被批評缺乏頂級球星參與，話題性與對抗張力不足，本屆仍由綠葉擔綱主角，4名參賽者為強森、布萊恩、湖人海伊斯與魔術菜鳥理查森，並由前兩人晉級決賽。強森以飛越籃框反扣、滯空單臂大風車，決賽合拿97.4分；布萊恩自拋胯下換手灌籃美技雖獲本屆唯一50滿分，之後接連高難度嘗試失利，倉促360度灌籃收尾僅獲43分，總計93分坐視強森出線。

把握機會秀浮誇舞技

「我要展現彈跳與創意，證明自己屬於這裡。」24歲的強森完成每次灌籃，總會即興秀段舞蹈，這位選秀會落榜的二年生，本季平均每場只打7.6分鐘，繳出3.1分、1.9籃板，直言得把握成名機會：「感謝主耶穌基督，讓我來到這舞台，每個人旅程都不同，只想告訴所有孩子們，勇敢追夢不要設限，任何事都可能發生。」

NBA明星週，台灣時間今天上午6點上演壓軸好戲明星賽登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中