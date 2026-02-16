經典賽》韓對台先發熱門 韓職勝投王傷退

達比修有（後）現身日本隊集訓地，關心松本裕樹等投手備戰狀況。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽倒數半個月，南韓隊昨傳出重大傷兵，先發主力元兌仁因手肘屈肌受傷辭退國家隊，繼文東珠後又失去另一位先發強投，不過日本隊仍不敢大意，將台灣和南韓隊的投打情蒐帶進練習中，提早適應對手強度，不允許2連霸之路在預賽出現任何閃失。

元兌仁是杭州亞運南韓國家隊奪金陣容。（取自IG）

先發主力元兌仁手肘受傷

元兌仁是前年韓職勝投王，去年也勇奪本土投手最多的12勝，擁有頂尖控球力，原本預計擔任經典賽先發輪值要角，前南韓名將姜正浩更預測，台韓戰應派出元兌仁先發，未料傳出手肘屈肌受傷，雖然傷勢不是非常嚴重，但須至少2週復健期，南韓隊總教練柳志炫決定讓LG雙子隊終結者劉泳澯頂替。

日本隊對台灣 達比修給建言

衛冕軍日本隊昨集訓第2天，包含松井秀喜、達比修有和野茂英雄都在現場關心國手們。其中，達比修有特別針對預賽跟台灣隊和南韓隊的2戰比賽給建言，日本隊監督井端弘和透露，他建議把情蒐內容活用到訓練中，設定打者情境，帶著具體畫面去練習，而非單純地投球。

今天是日本隊的休息日，明天再開始訓練，井端弘和很同意達比修有的看法，「等休息日期結束，我會提早開會後再開始訓練，以韓國、台灣等預賽對手為想像對象來進行準備。」

日本隊在3月5日開幕戰對上台灣隊，從場內、外都不敢大意，不只日媒推估山本由伸扛下先發投手，日職會長榊原定征也特別提到台灣隊跟多明尼加、墨西哥、美國都組成強力隊伍，目標都是打敗日本隊，但強調日本隊陣容史上最強，有信心能完成2連霸。

台灣隊昨起休4天年假，19日（週四，大年初三）起在台北大巨蛋展開第二階段集訓。

