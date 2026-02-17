蟻人明星賽MVP 圈粉詹姆斯

愛德華茲（下）勇奪明星賽MVP，也贏得詹姆斯讚賞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「蟻人」愛德華茲在NBA明星賽率領美國星辰隊強壓眾前輩，以47：21擊敗詹姆斯為首的美國條紋隊，勇奪冠軍也首獲MVP，老少傳承意味濃厚。

愛德華茲開啟生涯明星賽新篇章。（法新社）

愛德華茲明星賽出盡風頭

柯瑞盛裝出席明星賽。（路透）

年僅24歲的愛德華茲，在洛杉磯快艇主場舉辦的明星賽鋒芒畢露，新賽制3役豪奪32分、9籃板，包括首戰助美國星辰隊37：35險勝擁有「法國怪物」溫班亞瑪的世界隊，拚出侵略性打法與企圖心的灰狼一哥說：「我不想讓他搶走風頭，得把強度拉到最高。他們總說自己是世界上最好的球員，所以打敗他們就是世界上最棒的感覺。」

決賽再戰美國條紋隊，好強如愛德華茲更甜蜜復仇，帶著年輕力壯戰友們擊垮經驗豐富的老大哥，成為自2003年賈奈特以來，第2位獲明星賽MVP的灰狼球星，賽後他直言，2024年巴黎奧運跟著詹皇、杜蘭特、柯瑞並肩作戰獲益良多，「與這些傳奇巨星一起打球的經歷，真的改變了我，每天專注投入訓練，讓我見證他們偉大的原因。」

41歲的詹姆斯，生涯第22度入選明星賽，雖然吞下11敗，對於愛德華茲讚不絕口，仍不輕言退休的湖人老將說：「我愛『蟻人』。場上場下的一切我都欣賞。這只是他眾多明星賽MVP的第一座，我是他的粉絲，也會是一輩子的朋友。」

里拉德稱霸三分球 柯瑞手癢

至於明星賽因傷休兵的柯瑞，或許受到老將里拉德三分球大賽3度奪冠激勵，宣告明年鳳凰城明星賽「復出參戰」，這位曾於2015年、2021年兩度三分球大賽稱霸的超級射手，還點名昔日勇士隊友湯普森共襄盛舉，希望重現當年「浪花兄弟」經典對決，「如果和他一起站上這舞台，將會非常特別。」

