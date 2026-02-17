自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》火腿為兩台將壯行 古林預賽班表引關注

2026/02/17 05:30

日本火腿粉絲團貼出孫易磊（左）與古林睿煬「L」手勢合照，並寫道：「去台灣代表隊宰制賽場！」。（取自火腿網站）日本火腿粉絲團貼出孫易磊（左）與古林睿煬「L」手勢合照，並寫道：「去台灣代表隊宰制賽場！」。（取自火腿網站）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿隊「台灣雙至寶」古林睿煬、孫易磊昨完成日職春訓，提早返台向經典賽台灣隊再報到，至於另一位輪值主力徐若熙，預定26日的台日交流賽後再加入。

19日會師台灣隊

日本火腿隊昨在春訓特別圍圈，歡送將報到經典賽台灣隊的2大強投古林睿煬和孫易磊，並引用火腿今年口號「DOMIれ」，表示兩人要去台灣代表隊宰制（Dominate）賽場。而台灣隊目前正在放年假，19日（週四，大年初三）起在台北大巨蛋展開第二階段集訓，火腿雙至寶將會報到。

古林睿煬和孫易磊在火腿隊春訓已於7日、14日的紅白戰先發登板2次，古林合計2局失掉1分，被敲5支安打；孫易磊3局失掉2分，被敲5支安打。昨2人離隊前，前日本名將谷繁元信也很好奇在轉播中詢問：「古林會不會丟日本隊啊？」

另一位台灣隊王牌候選徐若熙，仍在日職軟銀隊春訓加強中，他目前只有在12日投過1次實戰投打練習，面對8名打者被狂敲4支安打，直球最速148公里，持續備戰22、23日強碰日本武士隊的練習賽，接下來於26日披上軟銀戰袍強碰台灣隊，賽事結束後直接報到，跟隨國家隊飛往日本宮崎。

