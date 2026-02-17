自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》不如借鏡日本做法 集中火力Team Taiwan

2026/02/17 05:30

台灣3月將再次掀起經典賽棒球熱潮。（資料照）台灣3月將再次掀起經典賽棒球熱潮。（資料照）

特稿／記者黃照敦

2026年世界棒球經典賽3月5日在東京巨蛋登場，春節過後，就進入倒數，台灣隊遠征受到國人高度關切，「Team Taiwan 挺台灣！」的熱情也延燒到東京，尤其台灣對日本一戰早就賣光光，一票難求，即使台灣隊C組預賽其他三場，也都難抵台灣球迷熱情，預售票房都相當好。

中職會長蔡其昌在東京已經租了3個大型場地，可提供5000名球迷，即使搶不到東蛋的票，也要在東京為台灣隊一起吶喊加油，迎接勝利。這股棒球熱從前年12強賽在東蛋奪冠後，到去年3月台灣拿到經典賽正賽門票，確定前進東京後，就不斷延燒，球迷開始搶票、訂機票、訂飯店，甚至轉機也要到場見證。

經典賽之熱，可以預想，隨著比賽逼近，在台灣將掀起狂潮，許多縣市已經規劃戶外直播場地、並洽談公播權，就是屆時要和民眾共同集氣挺台灣！

然而，看棒球就是要一起加油喊聲才對味，縣市政府多半安排的場所並不大，不妨學習日本的做法，嘉惠更多在地熱血球迷。

2002年日本第一次主辦世界盃足球賽，全國提供10個頂級比賽場地，國家隊也非常爭氣從分組預賽出線，16強場地在東北宮城，大阪政府就在大阪巨蛋內野區架設幾座超大螢幕，還低價對外售票，吸引三萬多名粉絲進場，許多高中學生下課後搭地鐵趕來，進場後就從書包拿出預備的日本隊球衣換上，比賽進行時，全場為日本隊加油吶喊，齊唱應援歌曲，就如同身在比賽現場看台上，臨場感十足，氣氛相當熱烈。

運動部應聯手縣市政府

跨海應援經典賽

台灣體育實力要端上世界舞台，有相當難度，尤其團隊球類，每四年熱度橫掃全球的世界盃足球賽，雖然台灣也可以跟上潮流一起熱，但總覺得隔靴搔癢，畢竟台灣足球離世界盃很遙遠，每屆都是看別人表演，感受參賽國人民的狂熱，我們總是五味雜陳。

台灣隊勇闖經典賽，從晉級過程、國球實力、12強的球迷回饋，這次經典賽是凝聚全民意識的最佳機會，尤其6都，有職棒球場、大小巨蛋，似乎可考慮開放讓球迷進場，坐在平常看球的看台上應援，啦啦隊隔海跳球員的應援舞，就像也在現場為台灣健兒應援一樣，也許縣市政府可考慮看看，尤其3月6日台日大戰、3月8日台韓晉級關鍵戰，一定熱血沸騰，不能去東蛋、也要把氣勢送上，兩地連線，氣勢驚人，值得運動部、縣市政府討論，盡速規劃促成美事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中