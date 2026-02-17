經典賽》不如借鏡日本做法 集中火力Team Taiwan

台灣3月將再次掀起經典賽棒球熱潮。（資料照）

特稿／記者黃照敦

2026年世界棒球經典賽3月5日在東京巨蛋登場，春節過後，就進入倒數，台灣隊遠征受到國人高度關切，「Team Taiwan 挺台灣！」的熱情也延燒到東京，尤其台灣對日本一戰早就賣光光，一票難求，即使台灣隊C組預賽其他三場，也都難抵台灣球迷熱情，預售票房都相當好。

中職會長蔡其昌在東京已經租了3個大型場地，可提供5000名球迷，即使搶不到東蛋的票，也要在東京為台灣隊一起吶喊加油，迎接勝利。這股棒球熱從前年12強賽在東蛋奪冠後，到去年3月台灣拿到經典賽正賽門票，確定前進東京後，就不斷延燒，球迷開始搶票、訂機票、訂飯店，甚至轉機也要到場見證。

經典賽之熱，可以預想，隨著比賽逼近，在台灣將掀起狂潮，許多縣市已經規劃戶外直播場地、並洽談公播權，就是屆時要和民眾共同集氣挺台灣！

然而，看棒球就是要一起加油喊聲才對味，縣市政府多半安排的場所並不大，不妨學習日本的做法，嘉惠更多在地熱血球迷。

2002年日本第一次主辦世界盃足球賽，全國提供10個頂級比賽場地，國家隊也非常爭氣從分組預賽出線，16強場地在東北宮城，大阪政府就在大阪巨蛋內野區架設幾座超大螢幕，還低價對外售票，吸引三萬多名粉絲進場，許多高中學生下課後搭地鐵趕來，進場後就從書包拿出預備的日本隊球衣換上，比賽進行時，全場為日本隊加油吶喊，齊唱應援歌曲，就如同身在比賽現場看台上，臨場感十足，氣氛相當熱烈。

運動部應聯手縣市政府

跨海應援經典賽

台灣體育實力要端上世界舞台，有相當難度，尤其團隊球類，每四年熱度橫掃全球的世界盃足球賽，雖然台灣也可以跟上潮流一起熱，但總覺得隔靴搔癢，畢竟台灣足球離世界盃很遙遠，每屆都是看別人表演，感受參賽國人民的狂熱，我們總是五味雜陳。

台灣隊勇闖經典賽，從晉級過程、國球實力、12強的球迷回饋，這次經典賽是凝聚全民意識的最佳機會，尤其6都，有職棒球場、大小巨蛋，似乎可考慮開放讓球迷進場，坐在平常看球的看台上應援，啦啦隊隔海跳球員的應援舞，就像也在現場為台灣健兒應援一樣，也許縣市政府可考慮看看，尤其3月6日台日大戰、3月8日台韓晉級關鍵戰，一定熱血沸騰，不能去東蛋、也要把氣勢送上，兩地連線，氣勢驚人，值得運動部、縣市政府討論，盡速規劃促成美事。

