體育 即時新聞

經典賽》日本隊4投手 已收到先發指示

2026/02/17 05:30

伊藤大海休假日仍持續到球場練習。（產經新聞提供）伊藤大海休假日仍持續到球場練習。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊昨天休息日，仍有伊藤大海等5位國手選擇不休假，繼續到球場練習，日本隊監督井端弘和也透露，預賽4場的先發投手都已跟本人告知。而同組競敵南韓隊則因為先發投手傷退消息頻傳，瀰漫低迷氛圍。

日本隊昨有伊藤大海、宮城大弥、北山亘基、種市篤暉和曽谷龍平到球場練習，利用更多時間來適應經典賽的比賽用球。談到3月6日開幕戰對上台灣隊，井端弘和直言第一場很重要，能贏球當然是最好，由於後面還有連3場硬仗，不只是要贏，還是贏得漂亮，才能把氣勢帶起來。多家日媒已推估，山本由伸最有機會先發對上台灣隊。

台灣隊同組勁敵南韓隊因元兌仁傷退，正在苦惱先發投手的安排，韓媒透露，當初原本預期由元兌仁穩住前半段、文東珠壓制後段，穩穩拿下對台灣隊的關鍵戰役，未料兩人都因傷退出，恐因如何填補先發空缺而感到苦惱，畢竟投手單場限制65球，預料牛棚會多吃點局數。

只是南韓隊在2023年經典賽因投手崩盤，加上缺乏能在大賽中扛起勝負的明確王牌，最終在預賽止步，今年又遇上相同問題叩關今年經典賽，韓媒直言：「如今當年的惡夢再度浮現，恐怕將成為令人惋惜的賽事。」

