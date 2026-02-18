自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》井端證實 山本由伸3/6對台灣

2026/02/18 05:30

經典賽日本隊首戰對台灣，確定派出山本由伸先發掛帥。（資料照）經典賽日本隊首戰對台灣，確定派出山本由伸先發掛帥。（資料照）

排定預賽4戰先發 目標開幕3連勝晉級

〔記者徐正揚／綜合報導〕備戰經典賽的日本隊昨天進入宮崎集訓的第2個循環，首次安排不對外開放的閉門訓練，監督井端弘和於受訪時表示，預賽4場的先發投手都已經排定，3月6日首戰對台灣隊確定派出山本由伸，目標是藉由贏得首戰帶起氣勢，在前3場比賽就拿下3連勝，提前取得晉級8強複賽的資格。之後2場的先發投手，據了解依序是菊池雄星、菅野智之。

經典賽》井端證實 山本由伸3/6對台灣菊池雄星生涯首度披上日本武士戰袍，預計在第2戰對南韓先發。
（資料照）

菊池vs.韓、菅野vs.澳 伊藤G4壓軸登場

井端指出，早在2月初就根據投手在大聯盟春訓的登板日期，排好4場預賽的先發投手並告知選手本人，因為第1場比賽非常關鍵，決定把這項重任交給道奇隊王牌投手山本由伸。根據日媒掌握的訊息，第2場對南韓是效力天使的左投菊池雄星，第3場對澳洲是轉戰洛磯的菅野智之。在前3戰都派出大聯盟級投手擔任先發之後，第4戰對捷克交給去年勇奪澤村賞的日本火腿王牌投手伊藤大海。

日本隊昨天安排投手、捕手與內野手進行暗號與戰術演練，在宮崎展開集訓後首次不讓媒體與球迷進入球場觀看練習，井端表示，參加集訓的10名投手在22、23日對軟銀的2場熱身賽都會登板，雖然根據目前的規劃，每場比賽的投手使用順序是第1號先發、第2號先發、救援投手，但他打算在這2場熱身賽都安排第3號先發上場，藉此評估每位投手的狀態，確認投手群在正式比賽的角色定位。

經典賽台灣隊投手莊陳仲敖昨持續在運動家大聯盟春訓操練，預計月底赴日本宮崎與國家隊會合。（美聯社）經典賽台灣隊投手莊陳仲敖昨持續在運動家大聯盟春訓操練，預計月底赴日本宮崎與國家隊會合。（美聯社）

