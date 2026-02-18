自由電子報
經典賽》韓媒正視台灣隊很強 點名台灣文東珠

2026/02/18 05:30

南韓媒體分析台灣隊戰力，認為對台灣將是晉級8強最大關卡。 （資料照）南韓媒體分析台灣隊戰力，認為對台灣將是晉級8強最大關卡。 （資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第6屆世界棒球經典將於3月5日展開，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克同在Ｃ組，分組預賽取前2名晉級8強複賽，韓媒近期針對台灣隊進行戰力分析，《OSEN》撰文認為，台灣隊在本屆經典賽並不是黑馬，而是在2024年世界12強棒球賽拿到冠軍的球隊，若南韓無法擊敗台灣，想要晉級8強將非常困難。

晚接午對台灣

將是晉級關鍵

該報導指出，南韓本屆的目標是終結連續3屆在首輪就被淘汰的局面，為此必須擊敗台灣，但台灣於2024年12強賽奪冠並中止日本在國際賽27連勝，本屆陣容不論投手或打者都堪稱歷來最強，已經不是黑馬而是世界冠軍，加上南韓最近與台灣交手6場輸掉4場，南韓必須仔細分析、保持謹慎，只是3月8日「晚接午」的賽程對南韓不利，無法獲得充分休息讓南韓處於劣勢。

該報導提到，台灣的投手戰力相當堅強，旅外球員多達9人，效力日本火腿的古林睿煬是頭號王牌，左投林昱珉近年數次對南韓都有優異表現，還有今年加盟軟銀、球速最快158公里的「台灣文東珠」徐若熙，去年升上2A的林維恩也不容小覷；打線除了核心人物陳傑憲，還有林安可、張育成、吳念庭、鄭宗哲、李灝宇等主力打者，加上台美混血的費爾柴德、強納森．龍助陣，火力相當強大。

