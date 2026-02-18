年度MVP預測 SGA還是第一

雷霆繼續在西部稱頭，吉爾吉斯亞歷山大被看好能衛冕年度MVP。 （資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA明星賽落幕後，例行賽將在台灣時間20日重燃戰火，除季後賽席次之爭更加白熱化，年度獎項獎落誰家也備受關注，官網在年度MVP最新預測中，仍看好雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大能完成衛冕，另外近期表現火燙的快艇主將雷納德也上榜擠進前10名。

NBA官網預測年度MVP

「SGA」率領雷霆挑戰2連霸，雖然近期因傷所困無緣明星賽，本季仍繳出31.8 分、4.4 籃板、6.4 助攻的成績單，是衛冕軍至今仍暫居西部龍頭的關鍵角色。

第2、3名則互換名次，金塊中鋒約基奇擠下湖人球星東契奇來到第2，來自塞爾維亞的3屆MVP得主本季曾因傷缺席近1個月，官網指出，約基奇復出後還沒回到最佳狀態，若暫居西部第3名的金塊戰績能夠止跌回升，有助拉抬他的聲勢，「約基奇想重回排行榜第1，關鍵還是金塊能不能穩定贏球。」

東契奇目前以場均32.8分暫居聯盟得分王，排名下降主要是受到最近腿部拉傷缺陣影響，但官網仍肯定他本季繳出生涯至今最全面的表現，認為是「歐洲金童」衝擊年度大獎最有力的一年。

帶領活塞暫居聯盟龍頭的前狀元坎寧安緊追在後，明星賽後首戰就要交手東部勁敵尼克，他與排在第6名的布朗森同場對決將是復賽當天的一大焦點。

雷納德扛住快艇

擠進MVP排名前10

雷納德明星賽在自家主場代表條紋隊面對世界隊一役12分鐘轟下31分，也擠進此次榜單第10名，他在交易大限前失去哈登、祖巴克兩位重要戰友，一肩扛起火力重任，近4戰場均30.8分助隊拿下3勝，快艇目前排在西部第10名，暫時保有附加賽席位。

