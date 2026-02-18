自由電子報
體育 即時新聞

冬奧》張天將完賽即壯舉 1988年後台灣第一人

2026/02/18 05:30

冬奧台將張天將達成完賽使命，父母親也到場加油。（奧會提供）冬奧台將張天將達成完賽使命，父母親也到場加油。（奧會提供）

阿爾卑斯式滑雪

冬奧台將張天將在96名參賽選手中排名第36。（奧會提供）冬奧台將張天將在96名參賽選手中排名第36。（奧會提供）

第36名作收

〔記者盧養宣／綜合報導〕20歲小將張天將在米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽事，繳出2分22秒85的成績，以第36名作收，寫下台灣隊在此項目暌違38年的完賽紀錄。

張天將10 歲才開始接觸滑雪運動，起步並不算早，曾於美國加州太浩湖地區的高山滑雪競技學院接受嚴謹訓練，奠定紮實基礎與自律精神，在頻繁往返北美、亞洲、紐西蘭與歐洲各地賽場，於不同雪況的賽道中累積經驗與積分後，去年11月正式取得參賽資格。

此次比賽一早就碰上大雪，大幅提高賽道難度，96名選手相繼出發，首趟就有過半未完賽遭淘汰，張天將克服困難賽道完成兩趟滑行，成為1988年卡加利冬奧的陳東榮後，再有台灣選手在此項目完賽。

張天將指出，看到許多選手未能完賽也開始緊張起來，所幸滑完第一趟後雪勢停止，第二趟也更加順利，「真的很累，但我知道一定要撐住。」曾經認為踏進五環殿堂是「做不到的事」，張天將在結束冬奧初體驗後坦言相當不可思議，更想藉此激勵國內後進，「就算來自小地方，也有機會站上奧運舞台，一切都有可能。」

