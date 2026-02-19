自由電子報
體育 即時新聞

台灣隊開工 8天5戰「收心」

2026/02/19 05:30

世界棒球經典賽台灣隊年假休息後，今天起在台北大巨蛋「復工」。（資料照）世界棒球經典賽台灣隊年假休息後，今天起在台北大巨蛋「復工」。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕世界棒球經典賽台灣隊在經過4天年假休息後，今天起在台北大巨蛋「復工」，並將在28日飛往宮崎之前的8天內進行5場練習賽，包括26、27日分別迎戰日職軟銀鷹和火腿鬥士。總教練曾豪駒擔心春節假期影響球員狀況，因此今起再度集訓並利用實戰驗收，就成為收心關鍵。

台灣隊上月中起在高雄國訓中心展開為期約1個月的第一階段集訓，並於13、14日和台鋼雄鷹在澄清湖球場進行兩場練習賽，分別以3：2、6：2收下勝利，這兩戰台灣隊長陳傑憲都鎮守右外野、國防部長張育成扛2棒，且林家正皆以先發8棒捕手亮相，都是「新．台灣隊」亮點。

邀韓職、富邦悍將熱身賽

只是曾總也在放假前特別提醒球員，年假期間必須維持訓練，今起全隊齊聚大巨蛋展開第二階段集訓，並在20至27日進行5場比賽，除了兩場對外的台日交流賽，還會先邀請韓職球隊和富邦悍將進行3場自辦熱身賽。

26、27日迎戰軟銀、火腿

台灣隊月底飛往宮崎後，也將和費爾柴德、強納森．龍在內的旅美球員會合，首次合體備戰3月2、3日對歐力士及軟銀的公辦熱身賽，再迎接3月5日對澳洲的正賽。

日本隊3月6日對台灣之戰預定派出王牌山本由伸先發，他昨也在道奇春訓進行第2次實戰投打練習（Live BP），用30球投2局，面對8人被敲3安且送出2K，其中南韓內野手金慧成就包辦2安，還包括1發全壘打。大谷翔平在經典賽只打不投，昨也進行首次Live BP，共投18球面對4人次，最快丟到98英里（約157.7公里）。

