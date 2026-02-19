NBA擺爛該罰？ 柯瑞︰82場例行賽才該檢討

柯瑞認為，減少連兩天出賽，才是提高比賽品質的關鍵。（美聯社資料照）

庫班︰

擺爛才能提升球隊實力

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為遏止聯盟近年吹起的擺爛風潮，NBA聯盟主席席爾瓦在明星賽前祭出嚴懲，也掀起討論，勇士射手柯瑞認為應該檢討的是82場例行賽，前獨行俠老闆庫班則表示，擺爛並非壞事，才能提升球隊實力。

席爾瓦認為，球隊擺爛的歪風已持續多年，本季尤為嚴重，近日懲處爵士50萬美元（約1570萬台幣）、溜馬10萬美元（約314萬台幣），但罰錢治標不治本，因此考慮改變選秀制度，避免球隊用技術性輸球獲取高順位選秀權。

柯瑞認為，聯盟前段班球隊還是競爭激烈，且比起擺爛問題，聯盟應關注例行賽打幾場，看是縮減場次或是拉長賽程，減少連兩天出賽，才是提高比賽品質的關鍵。

庫班表示，他做為球隊老闆23年來，只有少數幾年擺爛，球迷都同意，最後也成功換來東契奇，因為在意戰績的球迷會希望球隊有更好的競爭力，就必須透過選秀、交易、薪資空間改善，而在擺爛時，球隊就有更好的機會改變這3點。

溜馬總管派理查德則說，有時培養年輕球員會被誤解成擺爛，「有人會說發展聯盟是養成的好方法，這是沒錯，但比不上真正NBA比賽的速度。」

