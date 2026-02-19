自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA擺爛該罰？ 柯瑞︰82場例行賽才該檢討

2026/02/19 05:30

柯瑞認為，減少連兩天出賽，才是提高比賽品質的關鍵。（美聯社資料照）柯瑞認為，減少連兩天出賽，才是提高比賽品質的關鍵。（美聯社資料照）

庫班︰

擺爛才能提升球隊實力

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為遏止聯盟近年吹起的擺爛風潮，NBA聯盟主席席爾瓦在明星賽前祭出嚴懲，也掀起討論，勇士射手柯瑞認為應該檢討的是82場例行賽，前獨行俠老闆庫班則表示，擺爛並非壞事，才能提升球隊實力。

席爾瓦認為，球隊擺爛的歪風已持續多年，本季尤為嚴重，近日懲處爵士50萬美元（約1570萬台幣）、溜馬10萬美元（約314萬台幣），但罰錢治標不治本，因此考慮改變選秀制度，避免球隊用技術性輸球獲取高順位選秀權。

柯瑞認為，聯盟前段班球隊還是競爭激烈，且比起擺爛問題，聯盟應關注例行賽打幾場，看是縮減場次或是拉長賽程，減少連兩天出賽，才是提高比賽品質的關鍵。

庫班表示，他做為球隊老闆23年來，只有少數幾年擺爛，球迷都同意，最後也成功換來東契奇，因為在意戰績的球迷會希望球隊有更好的競爭力，就必須透過選秀、交易、薪資空間改善，而在擺爛時，球隊就有更好的機會改變這3點。

溜馬總管派理查德則說，有時培養年輕球員會被誤解成擺爛，「有人會說發展聯盟是養成的好方法，這是沒錯，但比不上真正NBA比賽的速度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中