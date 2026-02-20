自由電子報
體育 即時新聞

台灣隊好消息 費仔、龍仔可望提前來台會合

2026/02/20 05:30

台灣隊大年初三赴台北大巨蛋進行第二階段集訓。（記者陳志曲攝）台灣隊大年初三赴台北大巨蛋進行第二階段集訓。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨大年初三，經典賽台灣隊就已赴台北大巨蛋進行第二階段集訓。中職會長蔡其昌、棒協理事長辜仲諒，昨都到場關心台灣隊成員。蔡其昌並捎來好消息，透露兩位混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）、強納森．龍（Jonathan Long），有機會先來台和球隊會合，28日再一起赴日本宮崎集訓。

美球團放人

蔡其昌︰偏向樂觀

按經典賽相關規定，美職體系選手僅能參與官方舉辦的熱身賽，因此，費爾柴德和強納森．龍，即使提前報到也無法參與自辦熱身賽。不過，台灣隊教練團希望兩人盡快與隊友培養默契，兩人也有意願提前動身，蔡其昌說：「持續保持密切聯繫，目前偏向樂觀。」

蔡其昌解釋，旅外選手分為兩部分，旅美選手仍預計28日赴日本宮崎與台灣隊會合，但「龍仔」和「費仔」兩人，教練團一直期望他們來台一趟，兩人所屬球團也同意，「聯盟努力想辦法促成，目前偏向樂觀，但仍待確認。他們兩位也希望答謝台灣球迷對他們的熱情支持。」

台灣隊僅休息數日就重啟集訓，總教練曾豪駒感謝全隊犧牲假期。曾總說：「這階段集訓強調身體掌握度，面對高張力比賽時保持身體狀態。第二則是心態上的面對。」

台日交流賽

軟銀派徐若熙抗台

2月26、27日兩天的台日交流賽，台灣隊出戰軟銀和日本火腿，曾總透露，屆時徐若熙會先以軟銀選手身分與台灣隊交手，成為另類看點。在此之前，21、22日，台灣隊安排和來台春訓的韓職隊伍進行熱身賽，24日則是與富邦悍將交手，模擬比賽強度，3場自辦熱身賽預計閉門開打。

