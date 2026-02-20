日本實戰後 古林睿煬、孫易磊返台歸隊

台灣隊第二階段集訓，古林睿煬再次向台灣隊報到。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕上月台灣隊首階段春訓，旅日兩強投古林睿煬、孫易磊先報到，再赴母隊日本火腿隊春訓。歷經各兩次實戰，昨台灣隊第二階段集訓，兩人已經再次向台灣隊報到，持續備戰正賽。

台灣隊第二階段集訓，孫易磊再次向台灣隊報到。（記者陳志曲攝）

古林︰用球數效率 盡快調整

古林睿煬和孫易磊在火腿隊春訓時，已於7日、14日的紅白戰先發登板2次，古林合計2局失掉1分，被敲5支安打；孫易磊則是合計3局失2分，被敲5支安打。

談到兩次實戰，古林睿煬坦言，次戰狀況稍多，「沒有好好投完，用球數比較沒有效率，目前還有時間，希望趕快調整好。」台灣隊投手教練之一的林岳平，正是帶過古林睿煬多年的統一獅隊總教練，古林透露，投完當天兩人就有私訊，昨碰面首日更當面討論，盡快找出問題修正。

孫易磊︰往長局數方向調整

孫易磊說，比起首階段集訓，目前更有實戰感覺，狀態和剛起步時不一樣。孫易磊也透露，在日本出賽就已有跨局投球任務，目前也往長局數方向調整，就看教練屆時如何安排。

有趣的是，日本火腿隊不少選手投入經典賽，包括王牌伊藤大海、北山亘基都入選，而台日兩隊首輪同組，隊友間不免互探敵情。古林睿煬開玩笑說：「他們一直猜我會投哪一場，後來我威脅他們不要再問，不然就把他們的數據提供給台灣隊。」

