李玟儀高山滑雪曲道 連兩屆完賽

李玟儀在米蘭-科爾蒂納冬季奧運高山滑雪女子曲道賽事，連兩屆都順利完賽。（路透資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕22歲女將李玟儀在米蘭-科爾蒂納冬季奧運高山滑雪女子曲道賽事，以兩趟合計2分13秒13的成績排在第52名，連兩屆都順利完賽，也讓她如釋重負，直呼：「心中的大石算是放下了！」

排名第52 「心中大石放下」

李玟儀上屆北京冬奧是台灣首位取得女子高山滑雪參賽資格的選手，以2分46秒04的成績排在第50名，如今相隔4年再度參賽，她說：「當時沒什麼壓力，今年因為對自己有期待，反而有點緊張。」

請繼續往下閱讀...

李玟儀表示，第一趟在一段複雜旗門稍微偏離，為了修正動作一度失去平衡，但有順利穩住，而在第二趟雪道因天氣較熱出現較深的溝痕，雖然沒有大失誤，整體表現仍未達理想，她提到，雖然完賽當下一度因不滿表現有想落淚的情緒，不過有三分之一的人未完賽，能滑完已實屬不易。

至於美國滑雪名將席佛林在6年前因父喪失志，有長達300天未接觸滑雪，但她成功走出低谷，以兩趟總和1分39秒10奪金，也是她在時隔8年後的奧運首金，她說：「當你失去摯愛，人生中的每件事都像全新體驗，我不想失去父親，但這或許是我第一次真正接受現實，與其想著沒有他的陪伴，不如在這一刻與他靜靜的相伴。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法