自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA下半季 今重燃戰火

2026/02/20 05:30

雷霆隨著傷兵歸隊，外媒分析，若以完整陣容出擊，有機會在下半季重現季初氣勢一路挺進季後賽。圖為「SGA」吉爾吉斯亞歷山大控球情形。（法新社資料照）雷霆隨著傷兵歸隊，外媒分析，若以完整陣容出擊，有機會在下半季重現季初氣勢一路挺進季後賽。圖為「SGA」吉爾吉斯亞歷山大控球情形。（法新社資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA明星賽結束，例行賽今天重燃戰火，各隊為爭奪季後賽席次，競爭更加白熱化，不只是團隊榮譽，球員個人獎項成為焦點。

雷霆在開季繳出24勝1負的出色戰績稱霸聯盟，但過去11場吞6敗，已讓出龍頭寶座，傷病是最大阻礙，J.威廉斯本季缺席30場、哈爾特斯坦16場、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大也有5場，如今隨著傷兵歸隊，外媒分析，若以完整陣容出擊，有機會在下半季重現季初氣勢一路挺進季後賽，續往衛冕之路邁進。

溫班亞瑪領軍的馬刺被視為雷霆的爭冠最大勁敵之一，他們是本季唯一1支4次對戰全勝隊伍，且目前僅落後3場，今天對陣太陽要尋求7連勝，至於在後的金塊依舊是奪冠熱門，但因陸續出現傷兵，近6戰吞4敗，傷癒的約基奇得盡快喚醒球隊戰力，才能在排名爭奪戰佔得先機，也要為自己增添爭奪年度MVP的籌碼。

活塞在東部一支獨秀，但騎士在季中換來哈登，他的出色傳球能放大米契爾的得分火力，當家長人莫布里也將在今天歸隊，能讓他在籃下有更多發揮機會，透過即戰力加入減少團隊磨合，目前效果不錯，已拉出5連勝。

除了SGA和約基奇的年度MVP之爭，新人王獎落誰家也成為外界熱議話題，獨行俠狀元郎佛拉格場均繳出20.4分、6.6籃板、4.1助攻，但黃蜂射手庫尼普爾每場也有18.9分，且可投進3.4顆三分球，可望打破K.穆雷締造的新人最多206顆紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中