NBA下半季 今重燃戰火

雷霆隨著傷兵歸隊，外媒分析，若以完整陣容出擊，有機會在下半季重現季初氣勢一路挺進季後賽。圖為「SGA」吉爾吉斯亞歷山大控球情形。（法新社資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA明星賽結束，例行賽今天重燃戰火，各隊為爭奪季後賽席次，競爭更加白熱化，不只是團隊榮譽，球員個人獎項成為焦點。

雷霆在開季繳出24勝1負的出色戰績稱霸聯盟，但過去11場吞6敗，已讓出龍頭寶座，傷病是最大阻礙，J.威廉斯本季缺席30場、哈爾特斯坦16場、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大也有5場，如今隨著傷兵歸隊，外媒分析，若以完整陣容出擊，有機會在下半季重現季初氣勢一路挺進季後賽，續往衛冕之路邁進。

溫班亞瑪領軍的馬刺被視為雷霆的爭冠最大勁敵之一，他們是本季唯一1支4次對戰全勝隊伍，且目前僅落後3場，今天對陣太陽要尋求7連勝，至於在後的金塊依舊是奪冠熱門，但因陸續出現傷兵，近6戰吞4敗，傷癒的約基奇得盡快喚醒球隊戰力，才能在排名爭奪戰佔得先機，也要為自己增添爭奪年度MVP的籌碼。

活塞在東部一支獨秀，但騎士在季中換來哈登，他的出色傳球能放大米契爾的得分火力，當家長人莫布里也將在今天歸隊，能讓他在籃下有更多發揮機會，透過即戰力加入減少團隊磨合，目前效果不錯，已拉出5連勝。

除了SGA和約基奇的年度MVP之爭，新人王獎落誰家也成為外界熱議話題，獨行俠狀元郎佛拉格場均繳出20.4分、6.6籃板、4.1助攻，但黃蜂射手庫尼普爾每場也有18.9分，且可投進3.4顆三分球，可望打破K.穆雷締造的新人最多206顆紀錄。

