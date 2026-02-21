職籃第一步受重創 李家慷沒有逃

李家慷正面看待球場上所有考驗，贏得領航猿總教練信任，成為球隊主戰力。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿後衛李家慷學生時期即展現籃球天賦，從國小至大學都曾捧冠，未料職業階段卻碰上從未有過的打擊，還差點被送去別隊，但他態度積極、自律，贏得總教練卡米諾斯的信任，他也成功證明自己，上季在PLG收穫4座個人獎項，今年更如願入選國家隊。《自由體育》透過專訪，請李家慷聊聊生涯故事和場外生活。

不在猿帥規劃內 籃球資優生震撼教育

「人生中沒有所謂失敗這件事，這些都只是你邁向成功的養分。」走過生涯低潮，李家慷正面看待球場上所有考驗，期待可以持續蛻變，成為更好的自己。

李家慷國小四年級開始打籃球，起初是為了減重，「小時候很胖，當時為了健康開始運動，嘗試過跆拳道、羽球，接觸籃球後慢慢瘦下來，也長得比同齡小孩高，漸漸看到自己在這項運動的優勢。」

球員生涯走來算是順遂，李家慷每階段皆為球隊主力也都拿過冠軍，但真正考驗到了職業才開始。領航猿在2022-23球季改由西班牙籍教練卡米諾斯接掌兵符，那年休季李家慷特別加強自主訓練、身材管理，第一場熱身賽也有不錯表現，以為開季能大展身手，結果卻令他大受打擊，「當時卡總直接跟我說，我不在他的調度名單內，希望我考慮去其他球隊闖一闖。」

「當下真的只有錯愕，失望和低落情緒是之後才慢慢浮現。」李家慷透露，所謂的「不在規劃內」不只是不能比賽，是連平常對練的機會都沒有，「練球打對抗時我會在旁邊看，偷偷跟隊友換上場，但打沒幾分鐘就被教練發現，又被換下來。」

即便如此，李家慷絲毫沒想過放棄，「那時也有其他球隊找我，但我不想在我最低潮時選擇逃避，以後若有同樣情況，我是不是又要逃？」他也沒因此喪失信心，反而更積極訓練，卡米諾斯透露，「家慷訓練時甚至會在我旁邊運球，展現想留下來的決心，他是最贏得我尊敬的球員。」

與林書豪同框對決 職業生涯轉捩點

不過，場外苦練必須在比賽發揮才算數，前NBA球星林書豪加入PLG高雄鋼鐵人，成為李家慷生涯的一個轉機。當時他在對鋼鐵人比賽中獲得先發機會，而他強悍防守造成林書豪不小壓力，後來還被封為「比林太太還要靠近林書豪的男人」，令對方留下深刻印象，這也讓把林書豪視為偶像的李家慷相當開心，「畢竟他打過NBA，算是台灣最強的籃球員。」

從防守做起，到這兩季逐漸發揮個人進攻實力，李家慷上季在PLG摘下年度進步獎、年度第六人、年度第一隊和年度防守第一隊4大獎，這季表現依舊很有競爭力，進攻數據持續進步，他期待更進化的自己不僅能在母隊有好表現，也有機會在國家隊大展身手，為台灣爭取榮耀。

李家慷檔案

