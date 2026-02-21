自由電子報
體育 即時新聞

李家慷專訪》休賽季不打烊 接送體能教練加班

2026/02/21 05:30

李家慷（右）在休賽季期間持續訓練，幾乎是天天接送球隊體能訓練師劉年傑「加班」。（李家慷提供）李家慷（右）在休賽季期間持續訓練，幾乎是天天接送球隊體能訓練師劉年傑「加班」。（李家慷提供）

記者粘藐云／專訪

李家慷上季隨著球隊參與東亞超級聯賽、亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）收穫良多，對決亞洲頂尖球員，讓他獲益不少，他也在休賽季「加班」，親自接送球隊體能教練劉年傑，讓他協助自己訓練，希望能在新賽季繳出更好表現。

見習亞洲第一控 不錯過任何養分

東超和BCL參與的隊伍從東亞到西亞都有，各種不同風格的球員令李家慷大開眼界。令他印象最深刻的莫過於黎巴嫩擁有「亞洲第一控」美名的阿拉基，「他有自己解讀比賽的能力，出手又很穩定，真的是很強的球員。另外對國王砍了40分的米勒也讓我很有印象。」

上季東超決賽和冠軍失之交臂，李家慷雖感到扼腕，卻體會到這是和日本球隊的差距，「他們很多細節都做得很好。」因為這些「錯過」，激勵他更努力前進，大家休賽季放假，他卻練得更勤，一週六天主動接送劉年傑上班，協助他訓練，「我也算是工作狂啦！每天都去年哥家接他到上班的地方訓練，但我認為休季是可以讓球員成長最多的時候。」

李家慷勤於訓練，為維持體態也做好飲食控制，「我都會自己下廚，盡量以原型食物為主。」他透露，雖然食量不小也會去吃「吃到飽」，但食物的選擇會特別注意。

