一切都有可能 MLB官網看好台灣晉級

經典賽台灣隊在大聯盟官網最新戰力評比名列第8，被看好能晉級8強複賽。 （資料照）

投手戰力升級 20隊名列第8

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟官網昨評比本屆世界棒球經典賽20隊戰力排名，眾星雲集的美國高居榜首，台灣隊名列第8，力壓第9的南韓，被看好能晉級8強複賽。

經典賽C組預賽3月將在東京巨蛋開打，台灣隊與日本、南韓、澳洲、捷克同在C組，取分組前2進8強。大聯盟官網記者克雷爾、雷奇共同評比經典賽20隊戰力，日本排名第2，台灣隊居第8，優於第9的南韓、16名的澳洲及18名的捷克，看好台、日攜手晉級8強。

請繼續往下閱讀...

克雷爾指出，雖然很多人不看好台灣隊，但2024年12強賽在隊長陳傑憲帶領下，扳倒南韓、日本勇奪世界冠軍，儘管當時對手強度不如經典賽，但這次台灣隊找來混血戰將強納森・龍與費爾柴德助陣，戰力同樣升級。

大聯盟官網評比經典賽戰力

克萊爾表示，台灣隊有許多天賦出眾的投手，包括林昱珉、徐若熙、林維恩與陳柏毓，「我認為台灣隊能以分組第2之姿前進8強，到了邁阿密一切都有可能發生。」

這次經典賽台灣隊帶了隊史最多的16名投手出征，包括林昱珉、徐若熙、古林睿煬在內的9名旅外投手，尋求衛冕的日本監督井端弘和認為，台灣隊有很多強投，投手戰力足以與日本匹敵，是分組預賽最大勁敵。

日本隊總教練井端弘和（左）認為台灣隊是日本預賽的頭號勁敵。

（取自日本武士隊官網）

日本高度警戒 下週來台情蒐

南韓昨展開首場練習賽，日本已派國家隊教練金子誠赴沖繩情蒐，台灣隊將在26、27日大巨蛋台日交流賽，交手軟銀鷹、日本火腿，屆時國家隊另一名教練吉見一起將來台情蒐。井端指出，雖已掌握對方選手情報，不過休賽季期間對手絕對會改善弱點，沒有親眼看到的話無法完全了解，他會善加利用這些資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法