自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

六四流亡者之女 劉美賢為美國奪金

2026/02/21 05:30

劉美賢雖然是美中混血兒，仍堅持代表美國出賽。（法新社）劉美賢雖然是美中混血兒，仍堅持代表美國出賽。（法新社）

花滑大逆轉 終結24年金牌荒

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國華裔選手劉美賢昨在米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子花式滑冰長曲項目完成逆轉，以總分226.79分擊敗224.90分的3屆世錦賽金牌日本名將坂本花織，為美國帶回24年來首面冬奧花滑金牌。

20歲劉美賢上屆冬奧是美國隊陣中最年輕選手，但她比完冬奧就宣布退休，直到2024年才復出。生涯二度登上冬奧，劉美賢想奪金並非易事，日本兩大高手坂本花織、中井亞美實力都不容小覷。

劉美賢在長曲演出大逆轉，成為美國史上花滑奪金第8人。（路透）劉美賢在長曲演出大逆轉，成為美國史上花滑奪金第8人。（路透）

劉美賢在短曲項目獲76.59分，落後坂本花織的77.23分及中井亞美的78.71分，不過她在長曲項目表現近乎完美，獲得全場觀眾起立歡呼，最終拿下150.20分逆轉摘金，也是自2002年鹽湖城冬奧的休絲之後，首位奪下花滑金牌的美國女將，也是美國史上第8位花滑金牌得主。

人權律師劉俊：絕不讓女兒為中國出賽

劉美賢的父親劉俊是律師，曾在1989年學運期間任「廣州學生自治聯合會」主席，在六四天安門事件後因擔心遭追殺先逃亡到香港，再轉往美國尋求政治庇護。

劉俊在美國異鄉持續打拚，並找代孕生下長女劉美賢，如今女兒在冬奧奪金，身為人權律師的他強調，絕不讓女兒代表中國出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中