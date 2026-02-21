六四流亡者之女 劉美賢為美國奪金

劉美賢雖然是美中混血兒，仍堅持代表美國出賽。（法新社）

花滑大逆轉 終結24年金牌荒

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國華裔選手劉美賢昨在米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子花式滑冰長曲項目完成逆轉，以總分226.79分擊敗224.90分的3屆世錦賽金牌日本名將坂本花織，為美國帶回24年來首面冬奧花滑金牌。

20歲劉美賢上屆冬奧是美國隊陣中最年輕選手，但她比完冬奧就宣布退休，直到2024年才復出。生涯二度登上冬奧，劉美賢想奪金並非易事，日本兩大高手坂本花織、中井亞美實力都不容小覷。

劉美賢在長曲演出大逆轉，成為美國史上花滑奪金第8人。（路透）

劉美賢在短曲項目獲76.59分，落後坂本花織的77.23分及中井亞美的78.71分，不過她在長曲項目表現近乎完美，獲得全場觀眾起立歡呼，最終拿下150.20分逆轉摘金，也是自2002年鹽湖城冬奧的休絲之後，首位奪下花滑金牌的美國女將，也是美國史上第8位花滑金牌得主。

人權律師劉俊：絕不讓女兒為中國出賽

劉美賢的父親劉俊是律師，曾在1989年學運期間任「廣州學生自治聯合會」主席，在六四天安門事件後因擔心遭追殺先逃亡到香港，再轉往美國尋求政治庇護。

劉俊在美國異鄉持續打拚，並找代孕生下長女劉美賢，如今女兒在冬奧奪金，身為人權律師的他強調，絕不讓女兒代表中國出賽。

