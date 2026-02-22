黃筱雯擂台上獨旅 就像小時候的自己

黃筱雯檔案

記者盧養宣／專訪

黃筱雯親筆寫下心願。（記者林正堃攝）

巴黎遺憾蔓延

拳擊像人生，黃筱雯（右）領悟不論是在擂台上或訓練時，都只能靠自己。（黃筱雯提供）

師徒苦尋破解之道

黃筱雯期許能站上名古屋亞運頒獎台。（記者林正堃攝）

頂著台灣首面奧運拳擊獎牌得主光環，黃筱雯在巴黎奧運前備受期待，被外媒看好能搶下金牌，不料第2戰就因遭保加利亞對手踩到而滑倒，花都之旅因誤判含淚飲恨16強。

回頭看那場戰役，黃筱雯已經沒有太多情緒，運動員若未真正走下舞台，無論奪金或一戰出局，隔天醒來總有新的挑戰，2024年的不如意延續到了隔年，黃筱雯與教練劉宗泰嘗試新的訓練方法，卻始終沒有反映在成績上，師徒間甚至首度產生矛盾。

請繼續往下閱讀...

求助3位心理師

壓力得到解放

黃筱雯曾稱啟蒙教練劉宗泰是「第2個爸爸」，師徒情誼深厚，也有默契不會「硬碰硬」，她陸續尋求3位心理師的協助，除國訓中心的心理師陳宜蓁外，還包括黃金計劃配合的心理師陳泰廷以及成大臨床心理醫生余睿羚，「以前遇到問題比較傾向自己消化，不太想跟別人分享，但現在會找心理師協助，說出壓力與困境，自己再慢慢調整。」

那是黃筱雯在「心」的成長，關於「身」，她帶著手指傷勢出征世錦賽，比賽時吃止痛藥上陣，28歲的她說，選手身上不可能沒有傷，只能與傷共存，「隨著年紀增長，也發現傷勢恢復速度下降，以前會覺得還年輕，一下子就好了，或是受傷就想逃，但現在知道這是一定會遇到的課題，就要去面對。」

小女孩不再害羞

創造強大存在感

這面世錦賽金牌，對黃筱雯以及團隊來說無疑是一劑強心針，「至少讓我們知道訓練方向是對的，找回屬於自己的打法跟節奏。」下一場重頭戲是9月登場的名古屋亞運，世錦賽奪金後她再度受到外界高度期待，黃筱雯期許能站上頒獎台，但也明白成績從來就無法預期，只能在賽前做最好的準備，「沒有人想要輸，但其實我的拳擊故事一直都是起起伏伏，我覺得，每打一場比賽都是替自己的故事再添色彩。」

拳擊讓這位害羞的女孩在擂台上找到自己的聲音。「沒有拳擊，坦白說，我不知道自己現在會做什麼，」黃筱雯從小父母離異，由阿公阿嬤拉拔長大，她坦言，因家庭長背景的關係，小時候內向，但也養成獨立自主的個性，「拳擊也是獨立的運動，偶爾能聽台下教練的時候，但多半時候，就像人生，只能靠自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法