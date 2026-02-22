自由電子報
體育 即時新聞

黃筱雯專訪》精英獎代領人爆料：她真的很愛哭

2026/02/22 05:30

黃筱雯承認哭點很低，訓練到極度疲憊時也常偷哭。 （黃筱雯提供）黃筱雯承認哭點很低，訓練到極度疲憊時也常偷哭。 （黃筱雯提供）

記者盧養宣／專訪

黃筱雯（左）只要有空就會到醫院陪伴阿公。（黃筱雯提供）黃筱雯（左）只要有空就會到醫院陪伴阿公。（黃筱雯提供）

黃筱雯2025年賽季除勇奪生涯世錦賽第3面金牌，也獲得精英獎最佳女運動員獎肯定，頒獎典禮當天，她因赴日本移地訓練，下午才抵達台灣，未能親自到場領獎，她回憶，當時在計程車上收看直播，聽到自己的名字時眼眶泛淚，坦言沒想到能在優秀競爭者中脫穎而出。

首度抱回精英獎，黃筱雯在得獎感言中除感謝教練劉宗泰、贊助商，也提到一路以來支持自己的家人，是她在低谷中能夠重新站起來的力量，「雖然阿公因為身體狀況無法到場，但我一定會把獎盃帶去跟他炫耀。」

黃筱雯由阿公阿嬤扶養長大，她坦言，小時候不太會表達對他們的愛與感謝，現在阿公因為身體狀況臥病在床，只要時間允許就會去探望他，也遺憾沒能更早讓家人過上更好的生活，「所以現在有時間就會多去陪阿公。」

值得一提的是，黃筱雯在請叔叔代為致詞的感言裡提到，「謝謝叔叔來幫我領這個獎，不然我一定會在台上喜極而泣。」叔叔也冷不防一虧，「對，她真的很愛哭。」

真的很愛哭嗎？黃筱雯坦言，自己確實很容易感動，訓練相當疲憊時也常偷哭，「把毛巾蓋住頭看起來在擦汗，有時候其實在偷哭，之前降體重壓力很大的時候，也會想說看哭一哭，多流一點水看會不會再瘦一點。」

