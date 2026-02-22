黃筱雯專訪》籃球是本命 在國訓組不敗夢幻隊

黃筱雯（右）與啟蒙教練劉宗泰（上）及甘家葳在國訓組成「籃球夢幻隊」。 （黃筱雯提供）

記者盧養宣／專訪

黃筱雯因小時候與表姐一起看SBL開始對籃球產生興趣，國小畢業後認為自己身高適合，決定報考蘭州國中體育班籃球項目，不料教練劉宗泰「另有規劃」，就這樣誤打誤撞展開拳擊之路。

黃筱雯透露，劉宗泰除是拳擊教練，也有籃球、游泳教練證照，「教練一開始跟我們說，要找5個女生報名5對5，我還很開心找了2個朋友一起考。我們那屆12個人，只有1個報考拳擊，另外1個同學報游泳，有10個人報籃球，考完體育班後，他突然問我們：『你們有沒有興趣練拳呢？』大家就開始比姿勢，比著比著，大家都變拳擊隊了。」



即使沒有走上籃球路，黃筱雯仍持續關注這項運動，去年底也到新莊體育館見證國王球星林書豪的退休儀式，另外，她也因欣賞簡浩曾到夢想家主場看比賽，對於他本季突然退休且馬上接任球隊主帥，黃筱雯除表達祝福也語帶惋惜說，「有點驚訝，沒想到那麼快，想說還可以再看他打一陣子。」

雖然當初沒讓黃筱雯成為籃球選手，不過現在劉宗泰仍會在訓練之餘與子弟兵一起打籃球，黃筱雯透露，她與教練、甘家葳後來在國訓組成「夢幻隊」，在3對3籃球賽面對陪練員組成的隊伍無往不利，「教練跟阿甘很厲害，我就負責搶籃板，我們永遠都無法下場，因為一直贏，有一次最高紀錄打了8場。」

