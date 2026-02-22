自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃筱雯專訪》籃球是本命 在國訓組不敗夢幻隊

2026/02/22 05:30

黃筱雯（右）與啟蒙教練劉宗泰（上）及甘家葳在國訓組成「籃球夢幻隊」。 （黃筱雯提供）黃筱雯（右）與啟蒙教練劉宗泰（上）及甘家葳在國訓組成「籃球夢幻隊」。 （黃筱雯提供）

記者盧養宣／專訪

黃筱雯因小時候與表姐一起看SBL開始對籃球產生興趣，國小畢業後認為自己身高適合，決定報考蘭州國中體育班籃球項目，不料教練劉宗泰「另有規劃」，就這樣誤打誤撞展開拳擊之路。

黃筱雯透露，劉宗泰除是拳擊教練，也有籃球、游泳教練證照，「教練一開始跟我們說，要找5個女生報名5對5，我還很開心找了2個朋友一起考。我們那屆12個人，只有1個報考拳擊，另外1個同學報游泳，有10個人報籃球，考完體育班後，他突然問我們：『你們有沒有興趣練拳呢？』大家就開始比姿勢，比著比著，大家都變拳擊隊了。」

即使沒有走上籃球路，黃筱雯仍持續關注這項運動，去年底也到新莊體育館見證國王球星林書豪的退休儀式，另外，她也因欣賞簡浩曾到夢想家主場看比賽，對於他本季突然退休且馬上接任球隊主帥，黃筱雯除表達祝福也語帶惋惜說，「有點驚訝，沒想到那麼快，想說還可以再看他打一陣子。」

雖然當初沒讓黃筱雯成為籃球選手，不過現在劉宗泰仍會在訓練之餘與子弟兵一起打籃球，黃筱雯透露，她與教練、甘家葳後來在國訓組成「夢幻隊」，在3對3籃球賽面對陪練員組成的隊伍無往不利，「教練跟阿甘很厲害，我就負責搶籃板，我們永遠都無法下場，因為一直贏，有一次最高紀錄打了8場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中