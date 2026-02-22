自由電子報
體育 即時新聞

黃筱雯專訪》拳后少女心 拜託讓我去聽A‑Lin

2026/02/22 05:30

黃筱雯跟時下年輕女孩一樣愛美愛打扮，也喜歡追星。（記者林正堃攝）黃筱雯跟時下年輕女孩一樣愛美愛打扮，也喜歡追星。（記者林正堃攝）

記者盧養宣／專訪

黃筱雯摘下拳擊手套後的雙手，是光彩奪目的指甲彩繪。（記者林正堃攝）黃筱雯摘下拳擊手套後的雙手，是光彩奪目的指甲彩繪。（記者林正堃攝）

黃筱雯的刺青曾受到不少關注，除鎖骨上父親為她刺上的「Boxing girl, remember why you started（拳擊女孩，莫忘初衷）」外，左臂上的台灣地圖也象徵帶著自己的國家在擂台上奮戰，迪士尼公主等卡通圖案則是場下掩蓋不住的少女心。

被問及是否還會想要有新的刺青，黃筱雯給了出乎意料的答案。（記者林正堃攝）被問及是否還會想要有新的刺青，黃筱雯給了出乎意料的答案。（記者林正堃攝）

被問及是否還會想要有新的刺青，黃筱雯給了出乎意料的答案，「我最近有點怕痛，隨著年紀增長，連打針、抽血都覺得痛。」經歷無數場拳拳到肉的戰役，黃筱雯卻說怕痛，在場上被對手擊倒難道不痛嗎？她更直率回應：「我寧願被打！」

受訪當天，黃筱雯剛從日本移訓回來不久，一身便裝現身，摘下拳套後的雙手是華麗奪目的指甲彩繪，面對鏡頭毫不扭捏、展現可愛率真一面，少女心連經紀人都認證，「你光看她的外表，如果不知道她的來歷，不會想到她是拳擊選手。」

黃筱雯平時在左營國家運動中心訓練，放假回台北除探望家人外，就是與朋友相聚、有時會去唱歌，說起最欣賞的歌手時眼神閃閃發光，直呼超愛歌后A‑Lin，對「天生歌姬」的背景如數家珍。

只是身為運動員，有時就算搶到演唱會門票也不一定能如期參加，黃筱雯透露因教練常臨時安排任務，曾3度退掉A‑Lin演唱會的票，後來在生日前夕以願望交換才總算如願，「那時候8月，我剛好快生日，我就跟教練說，『教練我真的沒有什麼願望，拜託讓我去聽A‑Lin的演唱會，一次就好。』」

