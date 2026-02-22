自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》台6投練習賽飆9K 孫易磊最火

2026/02/22 05:30

孫易磊（中職提供）孫易磊（中職提供）

我隊逼平培證英雄

張育成（中職提供）張育成（中職提供）

古林睿煬先發失2分

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽台灣隊昨在台北大巨蛋進行閉門練習賽，動用6位投手合力飆出9次三振，共被擊出7支安打失掉2分，打線也敲出6支安打攻下2分，終場以2：2與韓職培證英雄握手言和。台灣隊今天繼續在大巨蛋與培證英雄交手，第2階段第1循環的4天訓練於賽後結束，明天全隊放假修整1天，後天在大巨蛋再與富邦悍將進行閉門練習賽。

胡智爲連4局無失分

孫易磊155Km最速男

台灣隊由結束日職春訓實戰的古林睿煬擔任先發投手，投2局被敲3支安打失2分，鄭浩均、胡智爲延續第1階段集訓的好狀態，各投2局都沒失分，累計在練習賽都投4局無失分，胡智爲繼13日對台鋼雄鷹僅花18球就演出6上6下還飆2Ｋ後，昨只用25球就投2局並飆4Ｋ；林詩翔、曾峻岳、孫易磊各投1局皆未失分，孫易磊讓對手3上3下還飆1Ｋ，最快球速155公里是全場最快。

張育成2安狀況佳

打線面對培證英雄7名投手只擊出6支安打，但獲得7次四死球，表現最佳的打者是張育成，擊出2支安打包括帶有1分打點的追平安打。總教練曾豪駒表示，整體攻擊面的狀況還不錯，只是在面對更換投手後的適應狀況要再快一點；投手方面，包括林詩翔、鄭浩均、胡智爲等人都有好表現，比起過年前的狀況都更理想，期待大家接下來再慢慢把節奏搭配好。

