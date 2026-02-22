經典賽》美職春訓首戰 鄭宗哲、龍仔打先發

強納森．龍（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟多支球隊昨天進行第1場春訓熱身賽，經典賽台灣隊國手鄭宗哲、強納森．龍都以先發出賽，轉戰紅襪的鄭宗哲2打數0安打選到1保送，效力小熊的強納森．龍3打數1安打，入選經典賽台灣隊30人名單的林維恩、莊陳仲敖預計會以牛棚投手的身分，在今天運動家第1場春訓熱身賽上場投球。

鄭宗哲去年季後歷經4次指定讓渡後落腳紅襪，昨先發守游擊打第7棒，第1打席擊出中外野強勁平飛球遭到接殺，第2打席擊出二壘滾地球，5局下第3打席選到保送，打完5局退場休息由阿爾坎塔拉接替守游擊，穿上紅襪球衣的第1場比賽2打數0安打1保送，2局上2出局無人在壘時雖發生守備失誤，但沒有造成失分。

台美混血球員強納森．龍擔任小熊開路先鋒守一壘，前2打席各是揮空三振、投手前滾地球，5局下2出局第3打席擊出右外野平飛安打，打完5局也退場休息，春訓熱身賽累計3打數1安打。運動家今天進行春訓第1場熱身賽，官網記者加列哥斯透露，由於先發投手柏金斯預計只投1局，林維恩、莊陳仲敖2位投手都有機會登板。

