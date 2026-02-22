自由電子報
體育 即時新聞

替補參戰經典賽 布雷克盼對決四爺

2026/02/22 05:30

獅洋投布雷克昨確定替補參加經典賽加拿大隊，期待有機會能對決陳傑憲。（記者李惠洲攝）獅洋投布雷克昨確定替補參加經典賽加拿大隊，期待有機會能對決陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅在世界棒球經典賽不只有陳傑憲和胡智爲出征，中職生涯50勝的布雷克昨確定替補參戰，跟另一位獅洋投喬登攜手效力加拿大隊，布雷克笑說，如果有機會能對決陳傑憲，一定很有趣。

生涯第3次代表加拿大

布雷克原本不在加拿大隊名單中，因陣中有人因保險問題退賽，緊急聯繫布雷克邀約替補。獅球團領隊蘇泰安表示，球隊會放行布雷克，同時比照喬登設下投球限制，「布雷克加入國家隊後，也是先發型的投手，希望在那邊不要受傷。」

最快要到4強才有機會

這是布雷克生涯第3次代表加拿大成棒級別的國家隊出征，前一次是2019年世界12強，雖然布雷克想對決陳傑憲（四爺），但加拿大被分在A組，跟波多黎各、古巴、巴拿馬和哥倫比亞同組，如果要對上C組的台灣隊，最快要到4強才有機會，難度非常高。

布雷克今年邁向中職第7個球季，最大改變是「御用搭檔」林岱安轉戰富邦悍將，兩人生涯合計搭配過99場比賽，林岱安為布雷克奪下45場勝投，僅吞24敗投，如今「布岱配」卻變成敵人，新球季將首度對戰。

布雷克坦言，知道林岱安轉隊滿難過的，但也知道是為了家人做出的決定。林岱安曾在加盟儀式說，首度對戰布雷不知道會不會哭，布雷克則回應，擔心自己可能會偷笑，但會儘量把笑容藏起來，才不會影響投球。

