體育 即時新聞

開訓變身肌肉男 陳傑憲4連任獅隊長

2026/02/22 05:30

林岳平（記者李惠洲攝）林岳平（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅昨在大年初五舉辦開訓典禮，獅隊總教練林岳平的馬年目標「不馬虎」，期望執教第7年於新主場亞太棒球場打出新氣象。陳傑憲連續4年擔任隊長，今年以強化身體素質叩關新球季，期許自己的擊球更有爆發力。

陳傑憲（記者李惠洲攝）陳傑憲（記者李惠洲攝）

獅隊今年主場從台南球場遷移至亞太棒球場，合計48場在這座新球場作東，只是目前仍在整修中，餅總坦言真正進去次數是5根手指數得出來，其他練習都是在副球場，但也強調既然今年將亞太當作主場，一定會做好準備。

餅總執教第7年

叩關400勝

餅總在祈願木牌寫上「不馬虎」，期許球隊每個人都不馬虎、不隨便，朝自己的目標前進，努力在場上創造價值。餅總今年執教邁向第7年，早創下獅隊史最長執教的障礙，今年球季有望叩關400勝，力拚暌違6年總冠軍。

獅隊長由選手自主票選，陳傑憲毫不意外連續4年上任，帶著2位新任副隊長陳重羽和高塩將樹，追逐獅隊長任期的首座冠軍。

陳傑憲表示，雖然失去林安可和林岱安很傷，但感受到不少年輕選手的體態大升級，有競爭位置的企圖心。

陳傑憲也是身體素質大升級的球員，今年體重80公斤、肌肉量41公斤都是前所未見，動力源自於經典賽國家隊集訓的刺激，讓他的重訓有突破，「我很幸福，可以跟這麼多好選手訓練，心理和身體都會成長。」

陳傑憲兼任台灣隊和統一獅的隊長，昨開訓前也把握時間看混血球星強納森．龍在大聯盟敲安的影片，直呼揮棒很漂亮，迫不急待跟他見面，「他有我們可以學習的地方，想跟他學習一些技巧。」

獅隊今年在亞太球場安排48場主場，另外台東2場、嘉義4場，台北大巨蛋則是上下半季各3場，今年球季將引退的陳鏞基，有機會在家鄉台東獻技，也確定會是亞太主球場第1位引退的選手。

