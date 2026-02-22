自由電子報
體育 即時新聞

洛城內戰輸湖人 快艇還傷了一哥

2026/02/22 05:30

湖人東契奇（右）斬獲38分、11助攻，率隊擊敗快艇。（法新社）湖人東契奇（右）斬獲38分、11助攻，率隊擊敗快艇。（法新社）

湖人三巨頭 合攻80分

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人「三巨頭」東契奇、里維斯、詹姆斯，昨合力貢獻80分、24助攻，攜手率隊以125：122險勝快艇，輸球的快艇更慘的是一哥雷納德因傷提前退場。

明星賽前缺席4場的東契奇，昨傷癒歸隊就大秀火力，於首節進帳17分，決勝節又連續得分，助湖人守住勝利。東契奇全場投進8顆三分球，斬獲38分、11助攻，里維斯4顆三分彈，進帳29分、2助攻，詹姆斯繳出13分、11助攻。

湖人「三巨頭」本季第11場合作，就齊心打倒同城宿敵，戰績34勝21敗排在西部第5。總教練瑞迪克表示，「有東契奇、詹姆斯、里維斯同時在場，比賽變得簡單許多，其中東契奇在第4節展現他競爭年度MVP的冷靜。」

快艇上半場先傷了柯林斯，攻下31分的雷納德又在末節傷退，進帳26分的馬瑟倫也提前犯滿離場，一口氣少3位大將，只能眼睜睜看著湖人揚長而去。

大勝54分創新高

金塊痛宰拓荒者

西部另一勁旅金塊，昨靠約基奇32分、9籃板和7助攻，二當家穆雷進帳25分、6籃板及6助攻，最終以157：103痛宰拓荒者，金塊締造隊史例行賽最大勝分差紀錄，戰績36勝21敗居西部第3。

