體育 即時新聞

冬奧雙人雪車露臉 林欣蓉／林頌恩寫歷史

2026/02/22 05:30

林欣蓉／林頌恩昨冬季奧運女子雙人雪車完成前兩趟，雖僅排名25名，仍為台灣冬季運動史寫下全新歷史。（路透）林欣蓉／林頌恩昨冬季奧運女子雙人雪車完成前兩趟，雖僅排名25名，仍為台灣冬季運動史寫下全新歷史。（路透）

台灣隊史首次 暫排25名

〔記者林岳甫／綜合報導〕林欣蓉／林頌恩昨在米蘭–科爾蒂納冬季奧運女子雙人雪車完成前兩趟，雖僅排名25名，仍為台灣冬季運動史寫下全新歷史。

27歲的林欣蓉是2022年北京冬奧雪橇選手，在結束冬奧初體驗，她決定挑戰雪車運動，但台灣女子雪車發展尚在起步階段，國內又沒有合適的教練、無專屬雪車等。

努力克服萬難的林欣蓉，這段辛苦沒有白費，這屆奧運不僅獲單人雪車參賽資格，並跟推車手林頌恩、梁宥婕共組「Ice Baby」，共同拿到冬奧雙人雪車參賽門票，這是台灣首次有女子雪車隊參賽，意義非凡。

準備許久的林欣蓉／林頌恩昨第一趟滑出58秒65，但第二趟賽事助跑雪車時發生瑕疵，繳出59秒09，前兩趟1分57秒74，排在25名。林欣蓉表示，第一趟表現滿好，是訓練以來最佳成績，第二趟有遇亂流，但整體仍不錯，賽道較難的地方就是太多不確定性。

林欣蓉／林頌恩今天還有出賽，林欣蓉指出，「好好滑完就好，看能不能在出發跟結束的秒數上再做突破，我覺得這樣對第一次奧運的雙人就是最好結局。」

