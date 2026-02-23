TPBL、PLG下半季 揭4大重頭戲

勇士球星「野獸」林志傑預計今年球季退休，勇士4月11、12日將在台北小巨蛋為他舉辦引退賽。（資料照）

TPBL、PLG各隊已於年節期間開訓，等台灣男籃世界盃資格賽第二階段結束後，TPBL將於3月4日重燃戰火、PLG3月7日重啟賽程，《自由體育》也整理出兩職籃下半季4大看點！

1.爭奪年度個人桂冠

衝刺個人獎項，TPBL年度MVP三球星爭霸、PLG盧峻翔一枝獨秀：TPBL進入後林書豪時代，少了最大勁敵，本土球員有更多機會角逐年度獎項。TPBL年度MVP之爭呈現三強鼎立，雲豹高錦瑋場均15.3分、4.9助攻，數據雖比上季略微下滑，但球隊戰績出色，讓他佔據有利位置，他在本土球員場均得分僅次於特攻阿巴西的16.1分，兩人都被視為年度MVP熱門人選；本季大復活的攻城獅一哥高國豪，場均14.8分、3.1助攻也讓他有望角逐生涯首座年度MVP。PLG部分，領航猿盧峻翔場均18.5分、4.7助攻，得分、助攻、抄截數據都是聯盟前5，被看好能完成MVP三連霸。

2.季後賽門票大亂鬥

角逐季後賽門票，TPBL各隊上緊發條：TPBL本季陷入群雄爭霸局面，除了雲豹穩居龍頭，其餘各隊排名頻頻變動。衛冕軍國王季初面臨換帥陣痛期，戰績不佳，本土教頭洪志善接手後，農曆年前打出5連勝，衝上第2和夢想家戰績相同，擠進季後賽安全名單；倒是上半季打得順風順水的攻城獅因年前吞了3連敗被擠到第4，和第5的特攻沒有勝差，戰神、海神雖落後較多，並非沒有追上的機會，各隊都沒有鬆懈本錢。

3.林志傑最後一舞

林志傑4月引退賽，隊友得加油：勇士球星「野獸」林志傑預計今年球季退休，勇士4月11、12日將在台北小巨蛋為他舉辦引退賽。只是勇士本季戰績不佳，4勝9負暫居聯盟第3，得利用下半季衝刺戰績，不讓林志傑的退休賽季留下遺憾，除了仰賴洋將發揮，年輕本土球員能否貢獻火力將是關鍵。

4.東超、BCL雙雄對決

領航猿、國王出征東超、亞洲籃球冠軍聯賽(BCL)，兩隊將正面交鋒：PLG領航猿和TPBL國王本季再闖東亞超級聯賽決賽，分頭挑戰韓、日勁旅。兩聯盟冠軍領航猿和國王本季將於BCL資格賽兩度正面交鋒，力拚各國僅1張的BCL會內門票和台灣最強職業隊頭銜。

