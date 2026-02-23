自由電子報
體育 即時新聞

活塞輕取公牛 躍居聯盟龍頭

2026/02/23 05:30

活塞中鋒杜蘭（右三）回歸斬獲26分、13籃板，助隊躍居東部、聯盟龍頭寶座。（法新社）活塞中鋒杜蘭（右三）回歸斬獲26分、13籃板，助隊躍居東部、聯盟龍頭寶座。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2年前例行賽只拿14勝的活塞，如今蛻變成聯盟強權，昨主力中鋒杜蘭斬獲26分、13籃板，一哥坎寧安也繳出「準大三元」，最終以126：110輕取公牛，收下5連勝，躍居東部、聯盟龍頭寶座，上次他們在2月登上聯盟第1已是2006年。

勝率76.4%超越雷霆

先前因鬥毆事件遭禁賽2場的杜蘭，回歸就展現進攻欲望，20投12中，助活塞在禁區拿下68分。另外，活塞第3節轟44分，公牛僅獲26分，成為贏球關鍵。

2年前在聯盟敬陪末座的活塞，近兩季靠坎寧安、杜蘭攜手重振雄風，上季已拿下44勝，本季憑藉20勝7敗的客場戰績，且防守效率僅次於衛冕軍雷霆，場均籃板、助攻又是聯盟之最，打出42勝13敗，勝率76.4%超越雷霆躍居聯盟第1，有機會打破2005-06球季寫下的隊史單季最多勝紀錄64勝。

坎寧安瞄準年度MVP

攻下18分、13助攻和9籃板的坎寧安，被看好能角逐年度MVP，但他對個人獎項並無太大野心，唯一目標只有總冠軍。杜蘭則認為不會因為登上第1就開派對慶祝，「現在第1名頭銜對我們而言毫無意義！」

結束客場4連戰的活塞，明天起將在主場迎戰馬刺、雷霆、騎士等勁旅。

