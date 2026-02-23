經典賽》中信銀贊助台日棒球交流賽 恰恰︰台灣隊磨合好時機

台灣隊打擊教練彭政閔。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕本屆經典賽台灣隊集結中職、旅美、旅日好手，其中10人是12強世界冠軍班底，投手群由徐若熙、古林睿煬、林昱珉領銜，被譽為近年最強國家隊，Team Taiwan劍指8強。

打者旅外資歷是優勢

台灣隊打擊教練彭政閔指出，有很多打者具旅外資歷，都有不錯的經驗和長打能力，是最大優勢。不過，團隊運動最重要的是默契、配合度和連貫性，還有教練團調度與選手臨場發揮，江坤宇、張育成、林子偉、吳念庭、陳傑憲與陳晨威都打過上屆經典賽，默契配合度會好一點。

2013年經典賽彭政閔以台灣隊長身分，領軍打出隊史最佳第8名成績，這次身分轉換成教練，他說，每屆經典賽都充滿信心和期待，教練團抱持同樣想法，「我們希望用經驗協助選手，從中看台灣棒球水準、球員能力有沒有提升。」

高強度賽備戰經典賽

由中國信託銀行贊助的台日棒球交流賽，本週將在大巨蛋登場，週四台灣隊對軟銀鷹、隔天對日本火腿，透過高強度賽事暖身備戰經典賽。彭政閔認為，對團隊來說是很好的磨合機會，軟銀、火腿派一軍陣容來台，可讓台灣隊打者提升看球敏感度，趕快進入比賽狀態，投手在對決上也會比較有想法。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒大力奔走促成此次交流賽，中信也長期支持台灣棒球，彭政閔說，從2014年中信重回職棒圈，包括選手資源、待遇和教練人才，每年都不斷提升，因為辜董熱愛棒球，願意投入更多資源來做這些事，這是讓台灣整體棒球環境提升的一個起點，也讓更多大企業願意投入職棒運動，辜董扮演領頭羊的角色很關鍵。

