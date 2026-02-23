自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》3旅美投手亮相 稍有閃「失」

2026/02/23 05:30

林昱珉（美聯社）林昱珉（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕入選經典賽台灣隊的旅美球員昨有4人在大聯盟春訓熱身賽登板，運動家莊陳仲敖、林維恩與響尾蛇林昱珉3名投手都有失分，野手則有老虎李灝宇以替補上場，雖跑出內野安打卻發生2次守備失誤。

莊陳仲敖、林維恩接續上場

莊陳仲敖對白襪1局下2出局接替先發投手柏金斯，2局下1顆84.3英哩變速球跑到紅中被轟出陽春彈，但立刻回穩解決後面3名打者，用18球投1.1局，被轟1發全壘打失1分，最快球速94.3英哩（約152公里）。首次參加大聯盟春訓的林維恩3局下接替投球，花28球才投完1局，被打3支安打失2分，最快球速95.1英哩（約153公里）。

林昱珉1.2局失2分 2K2保送

林昱珉以非40人名單參加大聯盟春訓，對洛磯4局上接替投球，1出局後先投保送又被敲安，投出三振後被敲二壘安打失2分，再投出保送後被換掉，第5局重回投手丘讓對手3上3下，用34球投1.2局，被打2支安打失2分，最快球速93.2英哩（約150公里），雖有2次三振也有2次保送。

李灝宇1安打、守備2失誤

李灝宇對洋基5局下替補守三壘，6局上首次打擊跑出內野安打，8局上擊成游擊滾地出局，2打數1安打，但6局下接球、傳球各發生1次失誤，讓老虎多丟2分。

