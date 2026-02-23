強碰軟銀拚首勝 林暉盛、呂彥青待命

曾頌恩腳踩藍色系釘鞋，可望在25日台日交流賽見客。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕備戰25日對上日職的交流賽，中信兄弟昨舉辦隊內紅白戰，林暉盛和呂彥青都繳出無失分好投，本週有望強碰柳田悠岐和山川穗高領軍的軟銀，力拚近3年台日交流賽的首勝。

呂彥青（記者李惠洲攝）

2人隊內戰都繳出無失分

台灣連續3年舉辦台日交流賽，中信是唯一全勤出席的隊伍，但前年對讀賣巨人隊以1：4吞敗，去年更以0：8被日本火腿隊慘電，今年對上軟銀，可望連續3年推派洋投先發，其他土投則後援待命，林暉盛昨在紅白賽12球投出1.1局無失分，展現新球季競爭開季輪值的企圖心。

林暉盛表示，球速還行，變化球也有好的感覺，「有特別在球數落後投變化球，不依靠直球搶回好球數。」生涯沒有對戰過軟銀，非常期待能交手，但也希望自己不要太著急，「著急從來沒有發生過好事，目標是不要投不完退場。」

呂彥青休季接受日本名將工藤公康改造，球速較同期快上1至2公里，昨繳出1.2局無失分，有機會在對軟銀的交流賽對決柳田悠岐，他表示，過去在日職二軍曾交手過，希望不要被他敲全壘打，「台灣和日本的春訓進度不一樣，不會因為有觀眾就刻意把進度拉很快，容易受傷。」

釘鞋顏色鬆綁即將見客

中職今年鬆綁釘鞋顏色的嚴格規範，各隊球員都躍躍欲試，呂彥青穿上全白釘鞋，若是在去年例行賽恐被罰1萬元台幣，重砲詹子賢釘鞋配色也是白色，曾頌恩藍色系、楊祥禾粉色系，球場上五顏六色的釘鞋也可望在25日台日交流賽見客。

中信總教練平野惠一直言，能跟強隊比賽就很幸福，讓一些選手看見人外有人、天外有天，想要追求更好的自己，「那天會有很多觀眾進場，希望能讓他們看得開心。」

