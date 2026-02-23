自由電子報
體育 即時新聞

李大浩「特調」 黃韋盛首戰安啦

2026/02/23 05:30

李大浩（記者李惠洲攝）李大浩（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕南韓傳奇李大浩接受平野惠一邀約，到中信兄弟春訓客座1週指導打擊，前天矯正黃韋盛偏外角的打法，昨在隊內賽首戰見效，擊出穿越內野的中間方向安打，今年球季朝向強化長打的目標邁進。

黃韋盛去年頂替王威晨守三壘，攻下一席先發地位，幾乎在一軍打一整季，繳出近聯盟平均水準的成績，只是沒能發揮長打潛能，平野請李大浩來指導他，希望能帶來新刺激，25日對上軟銀的台日賽，黃韋盛有望帶著李大浩傳授的新打法上陣。

李大浩表示，黃韋盛先前的揮棒感覺是瞄準外角球，棒頭會太早翻轉，希望他能帶進來，手稍微接近身體出棒，讓擊球打向中外野，「紅白戰的安打，如果是之前的打法，可能會形成游擊滾地球，但今天擊穿內野，感覺有些變化。」

岳政華0安 指導還沒見效

李大浩不只是指導黃韋盛、陳俊秀和曾頌恩等有力量的右打者，另外也特調不同類型的岳政華，希望能提升他的打擊率，只是結果尚未浮現，昨5打數無安打，李大浩直言，希望岳政華好好記起來前天練的東西，不然會回到原本的樣子。

為了請來李大浩指導，平野去年底飛到南韓釜山三顧茅廬，如願請來他心目中最強的右打者。他表示，李大浩的棒球腦超好，能針對各種狀況去打擊，甚至不怕向前輩提出建言，「這就是我邀請他的原因。」

