體育 即時新聞

世界盃資格賽》迎戰韓、中 台灣男籃拚首勝

2026/02/24 05:30

台灣男籃總教練圖齊（中）表示，對中、韓必須至少搶下1勝。（記者林正堃攝）台灣男籃總教練圖齊（中）表示，對中、韓必須至少搶下1勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2027世界盃亞洲區男籃資格賽第二階段本週登場，台灣隊2月26日將在主場迎戰南韓、3月1日移師菲律賓對決中國。全隊於大年初二開訓至今，總教練圖齊強調，這段期間訓練強度相當高，全隊犧牲假期備戰，鬥志都相當高昂，對中、韓必須至少搶下1勝。

世界盃資格賽》迎戰韓、中 台灣男籃拚首勝旅外好手劉錚重披國家隊戰袍，將在主場迎戰南韓。
（記者林正堃攝）

2.26打南韓 3.1對中國

台灣隊上階段對日本吞下2連敗，圖齊認為，現階段球隊狀態微妙，「兩場比賽我們一定要贏1場，現在像跳到水裡面，不是淹死就是往上游，球員都不需要特別提醒，大家拚勁十足。」南韓換了新教練，由拉脫維亞籍的馬祖爾茲執掌兵符，也換了幾名年輕球員，圖齊認為，對方重要核心還在，包含李賢重、李承炫等人，「我們嘗試找出他們的弱點，降低他們的強度。」

周桂羽膝傷退出

剩14人輪換

16人名單日前公布，繼中信特攻阿巴西因傷退訓改由桃園領航猿譚傑龍遞補後，富邦勇士前鋒周桂羽也因膝傷退出，圖齊對於周桂羽退出感到傷心，畢竟是隊上核心成員之一，但考量時間緊迫且目前15人的陣容已足夠，不會再補人，只是扣掉歸化球員阿提諾，等於這階段台灣隊僅14人輪換。

劉錚回歸

圖齊︰比上季更好

旅外好手劉錚上階段因傷缺席，這次重披國家隊戰袍，將在主場迎戰南韓，對新莊他有著滿滿回憶和親切感，希望能在球迷面前繳出好表現。不過，過去國際賽台灣碰上南韓輸多贏少，劉錚希望大家能放下心理包袱，「心態放平去拚對手，壓力就不會這麼大，球是圓的，我們以前也曾打敗菲律賓跟約旦。」

圖齊樂見劉錚回歸，大讚他狀態比上季更好，「他在CBA的表現依舊很好，甚至他比上個賽季又更強了，他的加入帶來非常大的動力，因為劉錚不只有場上的功能，他是我們團隊核心、精神領袖。」

