世界盃資格賽》FIBA官網︰必看12人 盧峻翔上榜

〔記者粘藐云／新北報導〕2027世界盃男籃亞洲區資格賽本週登場，台灣隊將分別迎戰南韓、中國，國際籃總（FIBA）官網撰文點名12位值得關注的球員。台灣隊僅桃園領航猿「夜王」盧峻翔入列，中、韓則共有3名球員獲選。

李賢重是南韓關鍵球員

台灣隊這次由旅外4名球員陳盈駿、劉錚、林庭謙和游艾喆領銜，本土職籃部分最受矚目的則是PLG年度MVP盧峻翔。官網指出，盧峻翔對日本兩戰場均16.5分、6籃板，但三分球命中率僅20%，倘若他能找回外線手感，有機會在接下來兩戰平均貢獻20分。對於FIBA評價，盧峻翔感謝外界的肯定，「狀態也慢慢調整中，希望可以延續前兩場對日本的好表現。」

南韓上階段2連勝中國，戰力榜衝上第2，僅次於澳洲，官網點名旅日的李賢重會是南韓搶勝的關鍵球員之一。

他在對上中國首戰飆進9顆三分球、豪取33分，第二戰也有20分演出，表現穩定；另一位入列的南韓球員李政玹，上階段趁對手加強對李賢重看防之際把握機會，曾對中國單場飆進6顆三分球，進帳24分，預料也是球隊重要火力來源。

中國胡金秋須嚴加看管

中國隊上階段苦吞2連敗，這回碰上台、日必定火力全開，但日前官網排出的戰力榜，他們位居11僅優於台灣。

官網點名28歲、210公分的主力長人胡金秋，他前階段場均14分，效率值達到15.5，對於亟欲尋求首勝的中國隊而言，他的火力至關重要。

