綠衫軍不賞臉 詹皇紀錄夜留憾

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克昨靠布朗攻下32分領軍，加上派理查德扮演板凳暴徒，合力以111：89在客場打敗湖人，讓詹姆斯的紀錄夜留下遺憾。

兩支傳統勁旅互別苗頭，塞爾提克昨完全佔上風，除團隊轟出14顆三分彈，防守端更讓湖人整體命中率僅39%，總得分寫下本季次低，布朗28投10中拿下32分、8籃板、7助攻，派理查德替補上陣三分球9投6中挹注30分，同樣居功厥偉。

布朗攻下32分 擊敗湖人

湖人三巨頭同場出賽卻踢到鐵板，東契奇拿下全隊最高25分，詹姆斯進帳20分，成為史上第2位例行賽1600場出賽的球員，並達成例行賽得分4萬3000分里程碑，但紀錄夜在布朗的強勢發揮下相形失色，詹皇不吝讚賞對手絕對是能角逐年度MVP的人選，「他繳出非常棒的表現，我不曉得為什麼他的名字沒有被提到。」

29歲的布朗本季在塔圖姆缺陣下扛起重任，出賽50場，場均29.2分、7籃板、4.8助攻都是生涯新高，他對詹姆斯的肯定表達謝意，表示會持續在攻防兩端繳出頂尖表現率隊前進，「我覺得自己是世界上攻守最兼備的球員，每晚都能上場帶領球隊充滿信心投入比賽，這些東西不一定能呈現在數據上。」

