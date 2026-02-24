自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

綠衫軍不賞臉 詹皇紀錄夜留憾

2026/02/24 05:30

塞爾提克布朗（後）強攻32分，讓詹姆斯的紀錄夜留下遺憾。（法新社）塞爾提克布朗（後）強攻32分，讓詹姆斯的紀錄夜留下遺憾。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克昨靠布朗攻下32分領軍，加上派理查德扮演板凳暴徒，合力以111：89在客場打敗湖人，讓詹姆斯的紀錄夜留下遺憾。

兩支傳統勁旅互別苗頭，塞爾提克昨完全佔上風，除團隊轟出14顆三分彈，防守端更讓湖人整體命中率僅39%，總得分寫下本季次低，布朗28投10中拿下32分、8籃板、7助攻，派理查德替補上陣三分球9投6中挹注30分，同樣居功厥偉。

布朗攻下32分 擊敗湖人

湖人三巨頭同場出賽卻踢到鐵板，東契奇拿下全隊最高25分，詹姆斯進帳20分，成為史上第2位例行賽1600場出賽的球員，並達成例行賽得分4萬3000分里程碑，但紀錄夜在布朗的強勢發揮下相形失色，詹皇不吝讚賞對手絕對是能角逐年度MVP的人選，「他繳出非常棒的表現，我不曉得為什麼他的名字沒有被提到。」

29歲的布朗本季在塔圖姆缺陣下扛起重任，出賽50場，場均29.2分、7籃板、4.8助攻都是生涯新高，他對詹姆斯的肯定表達謝意，表示會持續在攻防兩端繳出頂尖表現率隊前進，「我覺得自己是世界上攻守最兼備的球員，每晚都能上場帶領球隊充滿信心投入比賽，這些東西不一定能呈現在數據上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中