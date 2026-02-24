自由電子報
備戰HBL4強賽 東泰反其道而行

2026/02/24 05:30

HBL4強頭號種子東泰高中在農曆新年全部放假，27日才恢復訓練。（資料照）HBL4強頭號種子東泰高中在農曆新年全部放假，27日才恢復訓練。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕114學年HBL男子甲級4強決賽3月21將在台北小巨蛋登場，頭號種子東泰高中福利放送，在農曆新年全部放假，27日才恢復訓練，開始模擬首場對陣南湖高中，尋求隊史首張爭冠入場券。

過年放到27日才收假

東泰8強拿下7連勝，球員的拚勁令主帥高丁國柱相當感動，決定給予放長假的福利。高丁國柱表示，球員從去年暑假就開始一路打拚，長時間累積一定的體能基礎，如今賽季就剩最後2場比賽，「我換個想法，不如給球員更多時間讓身體狀態恢復，如此一來最後3週訓練也可以更加投入，並避免球員受傷。」

衛冕軍松山高中、能仁家商將狹路相逢，兩隊農曆新年也是認真放假，能仁昨下午率先開練，松山在明天開訓。松山總教練葉韋喬趁過年放假好好休息，他開玩笑表示，「教練也需要休息，沒時間顧球員了！」

能仁、松山近日開練

葉韋喬透露，放假前有請體能訓練師開課表，不過沒要求球員上傳影片，「我們讓球員自由心證，相信他們都會自律！」

能仁有開課表給球員，每人要上傳訓練影片，但沒有要求球員忌口，主帥李正豪表示：「我相信大家都很自律，飲食不至於太超過，每人每日有按表操課，也會消耗一定熱量，且這段期間沒人偷懶。」

