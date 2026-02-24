經典賽加溫 台灣隊後天起連戰軟銀、火腿

台日棒球交流賽賽程轉播表

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕2026年經典賽開戰進入倒數9天，全台棒球熱本週急速燃燒，後天起由台日交流賽點燃戰火，台灣隊先於26、27日台北大巨蛋迎戰來訪的日職軟銀、日本火腿，預料將掀起第一波熱潮，28日再赴日本宮崎備戰，3月5日於東京巨蛋經典賽首戰迎戰澳洲。

台灣隊將於26、27日在台北大巨蛋迎戰來訪的日職軟銀、日本火腿。 （資料照）

開幕倒數9天

古林睿煬（中職提供）

實戰平台驗收

陳傑憲（中職提供）

由中國信託銀行獨家贊助的台日交流賽，25日起一連4天舉行，對戰組合包括25日軟銀對中信兄弟、26日軟銀對台灣隊、27日日本火腿對台灣隊、28日日本火腿對味全龍，這項賽事不僅深化台日棒球互動，更被視為台灣隊經典賽前的重要實戰平台。

徐若熙軟銀首秀

26日對決台灣隊

日本一冠軍軟銀隊昨剛於熱身賽完封日本武士隊，大軍今早隨即抵台踢館，下午進大巨蛋練球，軟銀昨也正式公告兩場交流賽先發投手，天價加盟的徐若熙軟銀首秀就要先發面對台灣隊友，也是此戰的大賣點；而前一天軟銀對中信兄弟則推出前旅美投手上澤直之先發。比較可惜的是，37歲當家球星柳田悠岐昨因頸部不適休兵，軟銀監督小久保裕紀昨明確表示，不會帶他去台灣。

今邀悍將進行閉門賽

至於，日本火腿隊則預計26日抵台，這是火腿連續兩年造訪台灣，此次隨行也有包含萬波中正等一軍主力，火腿古林睿煬、孫易磊等台灣投手正隨台灣隊備戰，台灣隊今則將邀富邦悍將進行閉門賽。

不少台灣球迷說，春節假期剛過不想上班、開學，但一想到大巨蛋又有球賽可看了，尤其經典賽即將開打，棒球魂上身，生活有了重心，「年假症候群」也就不藥而癒。

此外，台鋼雄鷹舉辦「2026港都國際交流戰」，228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰，台鋼27日起將對戰韓職培證英雄和日職二軍OISIX新潟（2場），讓南部球迷開春也能感受棒球熱度。

