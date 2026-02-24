自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》大谷今返日備戰 雙刀流埋伏筆

2026/02/24 05:30

大谷昨在道奇春訓進行實戰投打練習。（美聯社）大谷昨在道奇春訓進行實戰投打練習。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽日本隊昨在對軟銀鷹練習賽僅敲出2支安打，但打擊區上最閃亮的大谷翔平今天從美國飛回日本備戰，最快27日在名古屋巨蛋對中日龍的練習賽亮相。但本屆是否確定單刀出擊，大谷昨和恩師栗山英樹的回答都耐人尋味。

日本隊練習賽僅敲2安

本屆和台灣隊都在C組的日本、南韓，昨都有實戰演練，日本前天雖以13：3大勝軟銀，昨卻以0：4遭完封，南韓隊昨則以7：4擊敗韓華鷹。對於打線熄火，日本隊監督井端弘和表示：「並不是完全抓不到節奏，所以不會擔心，只是剛好沒有打出結果而已。」南韓隊由郭彬先發2局無失分，並飆出最快155公里速球。

大谷昨飆159Km球速

大谷昨在道奇春訓進行實戰投打練習，用33球投2局被敲2安並飆出2K、最快球速99英里(約159.3公里)，打擊練習35球有5球飛出全壘打牆。只是媒體好奇若日本像上屆經典賽又在冠軍戰對決美國，且9局再度陷入膠著，大谷是否再度請纓登板，他則笑回：「如果是楚奧特上來的話，確實滿吸引人的」。

前教頭認關鍵時會登板

楚奧特是上屆美國隊長，這次並未參賽，本屆隊長則由賈吉擔綱。但上屆執掌日本隊兵符的栗山英樹，昨造訪道奇春訓時被問及同樣問題，則表示如果相同場景出現，他認為大谷一定會說：「我上！」

日本隊今天結束在宮崎的集訓後，訂27、28日和中日交手，3月2、3日的公辦熱身賽則分別出戰歐力士和阪神虎，3月6日正式首戰則面對台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中