經典賽》大谷今返日備戰 雙刀流埋伏筆

大谷昨在道奇春訓進行實戰投打練習。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕經典賽日本隊昨在對軟銀鷹練習賽僅敲出2支安打，但打擊區上最閃亮的大谷翔平今天從美國飛回日本備戰，最快27日在名古屋巨蛋對中日龍的練習賽亮相。但本屆是否確定單刀出擊，大谷昨和恩師栗山英樹的回答都耐人尋味。

日本隊練習賽僅敲2安

本屆和台灣隊都在C組的日本、南韓，昨都有實戰演練，日本前天雖以13：3大勝軟銀，昨卻以0：4遭完封，南韓隊昨則以7：4擊敗韓華鷹。對於打線熄火，日本隊監督井端弘和表示：「並不是完全抓不到節奏，所以不會擔心，只是剛好沒有打出結果而已。」南韓隊由郭彬先發2局無失分，並飆出最快155公里速球。

大谷昨飆159Km球速

大谷昨在道奇春訓進行實戰投打練習，用33球投2局被敲2安並飆出2K、最快球速99英里(約159.3公里)，打擊練習35球有5球飛出全壘打牆。只是媒體好奇若日本像上屆經典賽又在冠軍戰對決美國，且9局再度陷入膠著，大谷是否再度請纓登板，他則笑回：「如果是楚奧特上來的話，確實滿吸引人的」。

前教頭認關鍵時會登板

楚奧特是上屆美國隊長，這次並未參賽，本屆隊長則由賈吉擔綱。但上屆執掌日本隊兵符的栗山英樹，昨造訪道奇春訓時被問及同樣問題，則表示如果相同場景出現，他認為大谷一定會說：「我上！」

日本隊今天結束在宮崎的集訓後，訂27、28日和中日交手，3月2、3日的公辦熱身賽則分別出戰歐力士和阪神虎，3月6日正式首戰則面對台灣。

