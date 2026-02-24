自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

出席台日棒球交流賽 王貞治昨抵台、辜仲諒接機

2026/02/24 05:30

「世界全壘打王」王貞治（右）昨抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒（左）親自接機。 （棒協提供）「世界全壘打王」王貞治（右）昨抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒（左）親自接機。 （棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒球經典賽3月5日開打，日職福岡軟銀鷹球團會長「世界全壘打王」王貞治在棒協理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，心繫台灣棒球發展的他除了主講棒球講座，還會出席中國信託商業銀行冠名贊助的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，為台灣棒球界與台灣隊加油打氣。

王貞治前次訪台是2023年12月，受邀參加在台北大巨蛋舉行的亞錦賽並擔任開球貴賓，為台灣首座室內棒球場的第一場正式比賽投出歷史性第一球，昨天下午他由旅日台籍醫師郭宗明陪同飛抵台北松山機場，辜仲諒親自接機。王貞治雖已年逾八旬仍精神矍鑠、健步如飛，展現一代棒球名將風範。

王貞治長年推動台日棒球交流，與台灣棒球淵源深厚，不僅擔任中華職棒元年開幕戰開球嘉賓，更多次見證台灣棒球重要時刻，2023年為台北大巨蛋開球時曾預言，「巨蛋可以帶動台灣棒球實力不斷上升，台灣棒球未來一定會在亞洲稱霸、得到冠軍。」台灣隊也不負期望，在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，為台灣棒球寫下新頁。

25日主講棒球講座

王貞治將於25日主講棒球講座，分享面對挫敗與自我淬鍊的經驗，25、26日將出席台日交流賽向日職軟銀鷹、中職中信兄弟致意勉勵，並為台灣隊於經典賽前加油打氣。

企業大力贊助台灣棒球

高英傑、周思齊︰奪冠推手

為了強化國家隊和台灣棒球實力，越來越多企業投入支持，中國信託就是其中一個代表。中信育樂副董事長高英傑也認同企業投入與各界關注，是拿下12強世界冠軍的重要推手。高英傑指出，中國信託回饋社會，從三級棒球、大專院校、甲組成棒到中信兄弟職棒隊，完整贊助台灣五級棒球的棒球人才供應鏈。

退役球星周思齊也認同表示，12強奪冠背後，企業贊助很關鍵，更是台灣職棒經歷黑暗期，重新振作、崛起、努力、整合，才能拿到冠軍，也代表台灣人的堅強韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中