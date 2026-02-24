出席台日棒球交流賽 王貞治昨抵台、辜仲諒接機

「世界全壘打王」王貞治（右）昨抵達松山機場，棒協理事長辜仲諒（左）親自接機。 （棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界棒球經典賽3月5日開打，日職福岡軟銀鷹球團會長「世界全壘打王」王貞治在棒協理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，心繫台灣棒球發展的他除了主講棒球講座，還會出席中國信託商業銀行冠名贊助的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，為台灣棒球界與台灣隊加油打氣。

王貞治前次訪台是2023年12月，受邀參加在台北大巨蛋舉行的亞錦賽並擔任開球貴賓，為台灣首座室內棒球場的第一場正式比賽投出歷史性第一球，昨天下午他由旅日台籍醫師郭宗明陪同飛抵台北松山機場，辜仲諒親自接機。王貞治雖已年逾八旬仍精神矍鑠、健步如飛，展現一代棒球名將風範。

王貞治長年推動台日棒球交流，與台灣棒球淵源深厚，不僅擔任中華職棒元年開幕戰開球嘉賓，更多次見證台灣棒球重要時刻，2023年為台北大巨蛋開球時曾預言，「巨蛋可以帶動台灣棒球實力不斷上升，台灣棒球未來一定會在亞洲稱霸、得到冠軍。」台灣隊也不負期望，在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，為台灣棒球寫下新頁。

25日主講棒球講座

王貞治將於25日主講棒球講座，分享面對挫敗與自我淬鍊的經驗，25、26日將出席台日交流賽向日職軟銀鷹、中職中信兄弟致意勉勵，並為台灣隊於經典賽前加油打氣。

企業大力贊助台灣棒球

高英傑、周思齊︰奪冠推手

為了強化國家隊和台灣棒球實力，越來越多企業投入支持，中國信託就是其中一個代表。中信育樂副董事長高英傑也認同企業投入與各界關注，是拿下12強世界冠軍的重要推手。高英傑指出，中國信託回饋社會，從三級棒球、大專院校、甲組成棒到中信兄弟職棒隊，完整贊助台灣五級棒球的棒球人才供應鏈。

退役球星周思齊也認同表示，12強奪冠背後，企業贊助很關鍵，更是台灣職棒經歷黑暗期，重新振作、崛起、努力、整合，才能拿到冠軍，也代表台灣人的堅強韌性。

