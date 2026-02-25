日本一在大巨蛋 上澤、徐若熙王牌連線

台日棒球交流賽今開打，徐若熙（中）與軟銀隊友昨抵達台灣。

（中央社）

軟銀王牌投手上澤直之今迎戰中信兄弟。

（記者塗建榮攝）

軟銀今戰兄弟 派出王牌先發

〔記者林宥辰／台北報導〕「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」，日職人氣球隊軟銀鷹、日本火腿受邀來台，將和中信兄弟、台灣隊與味全龍進行共4天4場交流賽。去年拿下「日本一」的日職黑衫軍昨率先抵台，首戰今晚7點將在大巨蛋交手中職黃衫軍，「黑黃對決」寫下歷史一頁，精彩可期。

軟銀鷹是日職人氣球隊之一，在日職12隊長期和央聯讀賣巨人和阪神虎並駕齊驅，居洋聯之最。且戰績傲人，隊史拿過23次聯盟第一、12次日本一，包括去年擊敗阪神虎奪冠。

軟銀前身大榮鷹曾於2003年訪台，當時由王貞治擔任監督。2005年改名後，如今軟銀鷹重返台灣、首次踏上大巨蛋，而球團會長王貞治也到訪，展現對台灣棒球高度重視，尤其大本營福岡距離台灣很近，且這2年陸續簽下台將張峻瑋和徐若熙後，和台灣棒球的連結增多，這次挾新科日本一聲勢訪台，對台灣球迷而言，不用出國就能觀戰日職豪門球隊的比賽，機會更難得。

軟銀徐若熙昨進駐大巨蛋練投，明將先發對上經典賽台灣隊隊友。

（記者塗建榮攝）

明對決台灣隊 徐若熙鷹袍登板

昨軟銀首次進駐大巨蛋練球，王牌上澤直之、新兵徐若熙都現身。徐若熙身兼經典賽台灣隊王牌，軟銀首秀要在明天交手台灣隊友。行前接受日媒採訪時，他開心表示期待返鄉，「不會想太多，只會把準備工作做好上場。」

上澤直之效力火腿隊多年，前年短暫1年旅美生涯，去年轉戰軟銀，單季12勝、防禦率2.74，今天他將先發出戰中信兄弟。上澤說：「上次來台是U21世界盃，當時對台灣隊輸球很可惜，但能夠出國比賽就是好事。現階段對我而言，是賽季很重要的準備期，想一顆一顆投出令自己滿意的球。」

徐若熙加盟時，上澤直之曾錄製影片表達歡迎。上澤說，異國打拚很辛苦，徐若熙春訓起就認真努力，「在台灣已經很有成績，相信自己以往在做的事，應該就沒有問題。」上澤也說，語言不通或許會是壓力，他希望有機會多跟徐若熙溝通、多帶他去有趣的地方走走。

日本火腿則是26日抵台，27日對台灣隊，28日戰味全龍，同樣精彩可期。

台日棒球交流賽

