台灣隊漸入佳境 經典悍將贏悍將

經典賽台灣隊張育成昨在練習賽開轟。（中職提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕經典賽台灣隊昨在大巨蛋和富邦悍將進行閉門練習賽，投打亮點都是悍將球星，包括擔任先發2棒的張育成開轟、曾峻岳飆出150公里以上火球，終場以5：3擊敗悍將。台灣隊練習賽累計3勝1敗1和，明天將迎戰日職強隊軟銀鷹。

張育成開轟 曾峻岳唯一飆破150km

台灣隊上月在高雄國訓中心舉行開訓典禮後，先於2月13、14日和台鋼雄鷹進行兩場練習賽皆告捷，放完農曆年假後北上繼續第二階段集訓，並於21、22日和韓職培證英雄交手2場打成1敗1和。昨役台灣隊團隊擊出8支安打，總教練曾豪駒認為雖然帳面上只有8支，但整體擊球狀況都不錯，「接下來還有4場熱身賽，慢慢把團隊連結起來，把比賽節奏調整到位。」

台灣隊打線亮點除了開轟的張育成，兩名捕手林家正和蔣少宏分別貢獻1支安打及2分打點。投手群方面，陳冠宇首次在練習賽亮相被敲1安打，另送出2次保送，張奕投1局演出3上3下，林詩翔被敲2安失1分，曾峻岳1局無失分，也是昨唯一飆出150公里以上火球的投手。曾總認為，投手群僅1名投手送出保送，相較前幾場保送較多，已漸入佳境，都能完成賦予的任務。

陳偉殷（左）和擔任富邦教練的昔日戰友森野將彥合影。

（富邦悍將提供）

這次加入台灣隊後勤團隊的陳偉殷，昨上午抵台就前往球場提供協助，並在賽前練習時和今年擔任悍將首席教練的昔日中日龍戰友森野將彥合影。富邦集團大董蔡明忠也現身觀戰，並以個人名義送10萬加菜金為台灣隊打氣。

富邦集團董事長蔡明忠（中，著西裝者）昨為台灣隊及富邦悍將加油打氣。（富邦悍將提供）

