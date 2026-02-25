一棒接一棒不放棄 中信向台灣棒球致敬

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」首播，向台灣棒球精神致敬。（中國信託提供）

創立60週年

推出全新形象廣告

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託商業銀行長期深耕台灣棒球發展，今年適逢創立60週年，推出全新品牌形象廣告影片「接棒篇」，以台灣棒球一路走來的奮鬥歷程為主軸，傳達「一棒接一棒、永不放棄」的精神，向世代球員與球迷致敬。影片今天將在中國信託60週年台日棒球國際交流賽開場首播，邀請全民一起為台灣隊集氣，迎戰即將開打的世界棒球經典賽。

「接棒篇」串連台灣棒球的重要時刻，從1931年嘉義農林棒球隊踏上甲子園的熱血征途、1968年紅葉少棒掀起全民熱潮、1990年中華職棒開啟職棒新紀元，到前年在世界棒球12強賽奪下世界冠軍，描繪台灣棒球從艱辛起步、歷經低潮、調整再出發，最終站上世界舞台的感動歷程，象徵精神與榮耀的世代傳承，輝煌並非偶然，而是代代傳承積累的成果。

中國信託冠名贊助的台日棒球國際交流賽，今天起一連4天在台北大巨蛋登場，由福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊與台灣隊、中信兄弟、味全龍對戰，不僅深化台日棒球交流，更是經典賽前哨戰，號召球迷共同應援。

做為台灣首家投入五級棒球推展的企業，中國信託長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒發展，陪伴台灣棒球從基層扎根到征戰國際。60年來堅持的企業精神，與台灣棒球「永不放棄」的初心相互呼應，中國信託期許成為台灣前進世界舞台的關鍵下一棒，持續為台灣累積實力、續寫榮耀。

