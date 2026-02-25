自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

一棒接一棒不放棄 中信向台灣棒球致敬

2026/02/25 05:30

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」首播，向台灣棒球精神致敬。（中國信託提供）中國信託60週年品牌影片「接棒篇」首播，向台灣棒球精神致敬。（中國信託提供）

創立60週年

推出全新形象廣告

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託商業銀行長期深耕台灣棒球發展，今年適逢創立60週年，推出全新品牌形象廣告影片「接棒篇」，以台灣棒球一路走來的奮鬥歷程為主軸，傳達「一棒接一棒、永不放棄」的精神，向世代球員與球迷致敬。影片今天將在中國信託60週年台日棒球國際交流賽開場首播，邀請全民一起為台灣隊集氣，迎戰即將開打的世界棒球經典賽。

「接棒篇」串連台灣棒球的重要時刻，從1931年嘉義農林棒球隊踏上甲子園的熱血征途、1968年紅葉少棒掀起全民熱潮、1990年中華職棒開啟職棒新紀元，到前年在世界棒球12強賽奪下世界冠軍，描繪台灣棒球從艱辛起步、歷經低潮、調整再出發，最終站上世界舞台的感動歷程，象徵精神與榮耀的世代傳承，輝煌並非偶然，而是代代傳承積累的成果。

中國信託冠名贊助的台日棒球國際交流賽，今天起一連4天在台北大巨蛋登場，由福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊與台灣隊、中信兄弟、味全龍對戰，不僅深化台日棒球交流，更是經典賽前哨戰，號召球迷共同應援。

做為台灣首家投入五級棒球推展的企業，中國信託長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒發展，陪伴台灣棒球從基層扎根到征戰國際。60年來堅持的企業精神，與台灣棒球「永不放棄」的初心相互呼應，中國信託期許成為台灣前進世界舞台的關鍵下一棒，持續為台灣累積實力、續寫榮耀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中